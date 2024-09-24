Как реформы президента повлияют на защиту казахстанских женщин и детей

Послание Токаева включает важные шаги для улучшения охраны здоровья матерей и детей, считает глава правления Наццентра акушерства, гинекологии и перинатологии Гульфайруз Уразбаева.

— Как вы оцениваете инициативы президента, направленные на улучшение здравоохранения, особенно в сфере охраны здоровья матерей и детей?

— Инициативы президента нацелены на долгосрочное улучшение социальной поддержки и охраны здоровья матерей и детей. Увеличение срока выплаты пособий по уходу за ребенком до 1.5 лет — важный шаг, способствующий снижению финансовой нагрузки на семьи. По данным Министерства здравоохранения, более 400 тысяч женщин ежегодно пользуются мерами государственной поддержки по уходу за ребенком, и это изменение предоставит им больше возможностей для стабилизации их финансового положения. Помимо этого, проект "Нацфонд – детям" — огромная инициатива, которая позволит аккумулировать более 300 млрд тенге на личные счета 7 миллионов детей в Казахстане, что улучшит их будущее и обеспечит доступ к более качественному образованию и медицинским услугам.

— В послании упоминается усиление защиты детей и женщин. Как ваш центр планирует поддерживать эти меры?

— Одним из ключевых направлений нашей работы является информирование женщин о правах, связанных с их здоровьем, в том числе репродуктивным. В рамках наших конференций мы уделяем особое внимание вопросам контрацепции и здоровью матери и ребенка. За последние годы мы наладили активное сотрудничество с международными организациями, что позволяет обмениваться лучшими практиками в области охраны репродуктивного здоровья. Согласно данным ВОЗ, более 35% женщин во всем мире сталкиваются с репродуктивными проблемами, и наша задача — снизить эту цифру в Казахстане.

— В послании также затронут вопрос административной ответственности за насилие в отношении детей и женщин. Какие меры ваш центр предпринимает для профилактики таких преступлений?

— Домашнее насилие — это серьезная проблема, которая требует комплексного подхода. В нашем медицинском учреждении уже проводится анкетирование качества медицинской помощи, и в будущем мы планируем включить в него вопросы, касающиеся насилия в отношении женщин и детей. По статистике, каждая третья женщина в Казахстане сталкивается с насилием в той или иной форме, поэтому важна не только диагностика, но и профилактика. Мы также предлагаем внедрять социальные ролики и информационные кампании, направленные на защиту уязвимых групп, с указанием контактной информации кризисных центров и служб поддержки.

— Каким образом повышение финансирования здравоохранения может повлиять на качество услуг, оказываемых в вашем центре?

Увеличение финансирования системы здравоохранения может значительно повысить качество медицинских услуг. В Казахстане в последние пять лет наблюдается снижение уровня материнской смертности, однако каждый случай трагичен. Дополнительные средства позволят нам внедрить передовые технологии и улучшить инфраструктуру, что, в свою очередь, снизит риски осложнений во время беременности и родов. Кроме того, финансирование позволит нам развивать медицинский туризм, что уже приносит Казахстану около 30 млн долларов ежегодно, привлекая пациентов из соседних стран.

— Президент говорил о необходимости привлечения инвестиций в здравоохранение через государственно-частное партнерство. Как ваш центр может участвовать в этих инициативах?

— Частные инвестиции могут стать ключом к модернизации нашего центра. Мы планируем улучшить материально-техническую базу, что позволит оказывать более высококачественные услуги. Это даст возможность нашим пациентам получать доступ к уникальным методам лечения и диагностики, включая высокотехнологичные процедуры в акушерстве и гинекологии.

— Как вы планируете адаптировать работу вашего центра к новым реформам, касающимся цифровизации медицинских услуг?

— Цифровизация уже активно внедрена в нашем центре. Пациенты могут получать медицинские услуги в цифровом формате, что существенно облегчает доступ к медицинской помощи. Мы планируем совершенствовать этот процесс, интегрируя дополнительные системы, такие как электронные медицинские карты и удаленные консультации. Это не только ускорит процесс лечения, но и улучшит его точность, что важно для женщин с репродуктивными проблемами.

— Какие проекты в сфере охраны материнства и детства будут запущены в ближайшие годы в свете послания?

— Один из главных проектов, который мы планируем, — это исследование репродуктивного здоровья женщин Казахстана. В рамках этого проекта мы будем собирать данные о состоянии здоровья женщин в различных регионах страны, что позволит лучше понять причины снижения рождаемости и разработать эффективные меры для улучшения демографической ситуации. По прогнозам демографов, Казахстану необходимо ежегодно увеличивать рождаемость на 2-3% для стабилизации населения, и наш центр активно работает над этим вопросом.

— Какие вызовы существуют в вашем центре, связанные с нехваткой квалифицированных кадров, и как их планируется решать?

— Одной из ключевых проблем является дефицит кадров в области акушерства и гинекологии. Однако наш центр активно обучает специалистов в резидентуре, предлагая программы по акушерству и гинекологии, медицинской генетике и неонатологии. За последние пять лет мы подготовили более 100 специалистов, которые теперь работают в различных регионах Казахстана, что значительно улучшило качество оказания медицинской помощи.

— Президент упомянул необходимость увеличения финансирования медучреждений. Какие новые возможности это может открыть для вашего центра?

— Мы планируем развивать направления фетоскопической хирургии и органосохраняющих операций. Казахстан уже демонстрирует положительную динамику в снижении материнской смертности — показатель уменьшился на 7% за последние пять лет. Дополнительные средства позволят нам еще более оптимизировать подходы к лечению, что поможет сократить число осложнений во время беременности и родов. Кроме того, увеличенные инвестиции в здравоохранение сделают Казахстан более привлекательным для медицинского туризма, что уже приносит значительные доходы государству.

— Как вы планируете взаимодействовать с другими медицинскими учреждениями для улучшения качества медицинской помощи по всей стране?

— Мы активно развиваем сотрудничество с региональными и международными учреждениями. Важной частью этого процесса является проведение мультидисциплинарных консилиумов, онлайн-конференций через платформу ZOOM, а также совместные выезды специалистов для консультативной помощи в регионы. Такая форма взаимодействия позволяет улучшать диагностику и лечение, делая медицинскую помощь более доступной даже в отдалённых уголках страны.

— Какие конкретные меры планирует ваш центр для предотвращения фальсификаций данных в системе медстрахования, которые были упомянуты президентом?

— Фальсификация данных в системе медицинского страхования — это серьезная проблема, с которой мы активно боремся. В нашем центре полностью внедрена система цифровизации, что исключает возможность манипуляций с данными. Мы интегрировали нашу информационную систему с такими платформами, как "Damumed", "РСБ", "РПН" и "РБЖФВ", что позволяет не только отслеживать всю медицинскую информацию, но и предотвращать любые попытки фальсификаций.

— Каким образом планируется улучшить доступ к медицинским услугам для женщин и детей в отдалённых регионах страны?

— Один из наших приоритетов — улучшение доступа к медицинской помощи для населения в отдаленных регионах. Для этого мы активно используем телемедицину, что позволяет пациентам из регионов консультироваться с ведущими специалистами дистанционно. Мы также регулярно организуем выездные конференции и участвуем в проектах, таких как "Поезда здоровья", которые направлены на предоставление медицинской помощи в самых удаленных уголках страны.

— Как послание президента повлияет на программы, направленные на снижение детской смертности?

— Улучшение финансирования и расширение социальной поддержки, предусмотренные в Послании Президента, могут значительно повлиять на снижение детской смертности. Одним из ключевых факторов станет увеличение срока выплаты пособий по уходу за ребенком до 1.5 лет, что позволит семьям лучше заботиться о детях в критические периоды их жизни. Проект "Нацфонд – Детям", направленный на финансовую поддержку детей, также сыграет свою роль в улучшении благосостояния и здоровья подрастающего поколения.

— Какие инновации в области акушерства и гинекологии планирует внедрить ваш центр в рамках государственных реформ?

— Одной из главных инноваций, которую мы планируем внедрить в ближайшие годы, является развитие фетоскопических операций. Эти операции позволяют минимизировать риски для матери и ребенка при сложных патологиях. Кроме того, мы работаем над внедрением органосохраняющих операций при приращениях плаценты, что позволит значительно снизить уровень осложнений и материнской смертности. Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по уровню внедрения передовых технологий в области акушерства и гинекологии, и мы стремимся поддерживать этот статус, активно участвуя в государственных реформах.

— Как ваш центр собирается участвовать в общей стратегии государства по повышению здоровья нации и продвижению принципов ответственного материнства?

— Мы считаем, что здоровье нации начинается с грамотного информирования. Наш центр активно проводит просветительскую работу среди населения, организуя конференции, форумы и "круглые столы" на темы репродуктивного здоровья и ответственного материнства. В ближайшие годы мы также планируем запуск научно-технических программ (НТП), направленных на улучшение здоровья нации.

Автор: Марина РУЗМАТОВА