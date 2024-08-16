Производитель вакцин от Mpox заявил, что может столкнуться с проблемами

После того как Швеция объявила о первом случае Mpox, производители вакцин заявили о трудностях, с которыми они могут столкнуться, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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На этой неделе ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за вируса mpox, распространившегося в африканских странах. Текущая вспышка считается более серьезной, чем всплеск случаев, который привел к режиму ЧС в 2022-2023 годах, поскольку она вызвана более опасным типом вируса 1b.

После этого Шведское агентство общественного здравоохранения сообщило, что у одного из жителей страны был диагностирован mpox clade 1b. Это первый подобный случай за пределами африканского континента. Агентство сообщило, что человек вернулся из поездки в Африку.

Mpox, ранее известный как обезьянья оспа, может вызывать лихорадку, поражения кожи, а иногда приводить к летальному исходу. Заболевание может протекать тяжелее среди пациентов с неконтролируемым ВИЧ. Оно передается через контакт с инфицированными людьми, животными или загрязненными материалами.

Пол Чаплин, гендиректор Bavarian Nordic, ведущего производителя вакцин от mpox, заявил, что в запасах компании есть 300 тысяч доз вакцины Jynneos и достаточно производственных мощностей для удовлетворения спроса. Однако компания сталкивается с трудностями, включая отсутствие одобрения прививки в некоторых странах, а также из-за сложностей с поставками.

"У нас есть производственные мощности, но нам нужны люди, которые начнут обрабатывать заказы достаточно быстро. Если мы собираемся произвести необходимые 2 млн доз к концу года, также необходимо решить имеющиеся проблемы с поставками", — сказал он.

Опасения по поводу поставок и распределения вакцин возникли после того, как аналогичные трудности затормозили темпы иммунизации во многих африканских странах во время пандемии COVID-19.