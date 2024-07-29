Эксперты заявили, что нехватка ядерного изотопа мешает разработке методов лечения рака

Эксперты заявили, что нехватка редкого ядерного изотопа задерживает разработку прорывных методов лечения онкологических заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Представители радиофармацевтической отрасли предупреждают, что дефицит редких ядерных изотопов, которые быстро уменьшают размеры раковых опухолей, может подорвать разработку инновационных методов лечения, в которые медицинские компании уже вложили миллиарды долларов.

Суть метода заключается в разработке радиолигандов — микроскопических препаратов, которые создаются путем объединения ядерного изотопа с антителом. Радиолиганды доставляют токсичный груз непосредственно в раковые клетки. Однако запасы актиния-225, наиболее распространенного изотопа, используемого в экспериментальном лечении, стремительно исчерпываются.

В настоящее время компании полагаются на поставки из советских и американских запасов радиоактивных материалов времен Холодной войны, которые быстро сокращаются. Этого количества недостаточно для лечения тысяч пациентов, участвующих в клинических испытаниях.

Джефф Легос, глобальный руководитель в Novartis, отметил, что радиофармацевтические препараты могут стать "основной терапией" для борьбы с самыми распространенными видами рака.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что рынок радиофармацевтических препаратов достигнет стоимости в 39 млрд долларов к 2032 году, по сравнению с 7 млрд долларов в 2022 году.