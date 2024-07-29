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Эксперты заявили, что нехватка ядерного изотопа мешает разработке методов лечения рака

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Врач и пациент
Врач и пациент. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты заявили, что нехватка редкого ядерного изотопа задерживает разработку прорывных методов лечения онкологических заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Представители радиофармацевтической отрасли предупреждают, что дефицит редких ядерных изотопов, которые быстро уменьшают размеры раковых опухолей, может подорвать разработку инновационных методов лечения, в которые медицинские компании уже вложили миллиарды долларов.

Суть метода заключается в разработке радиолигандов — микроскопических препаратов, которые создаются путем объединения ядерного изотопа с антителом. Радиолиганды доставляют токсичный груз непосредственно в раковые клетки. Однако запасы актиния-225, наиболее распространенного изотопа, используемого в экспериментальном лечении, стремительно исчерпываются.

В настоящее время компании полагаются на поставки из советских и американских запасов радиоактивных материалов времен Холодной войны, которые быстро сокращаются. Этого количества недостаточно для лечения тысяч пациентов, участвующих в клинических испытаниях.

Джефф Легос, глобальный руководитель в Novartis, отметил, что радиофармацевтические препараты могут стать "основной терапией" для борьбы с самыми распространенными видами рака.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что рынок радиофармацевтических препаратов достигнет стоимости в 39 млрд долларов к 2032 году, по сравнению с 7 млрд долларов в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2141196-eksperty-zayavili-chto-nehvatka-yadernogo-izotopa-meshaet-razrabotke-metodov-lecheniya-raka/

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