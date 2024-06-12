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Эзотерика

Рабочих птицеводческих ферм ЕС вакцинируют от птичьего гриппа из-за распространения вируса

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Курицы в сарае
Курятник. Иллюстративное фото: pexels.com

ЕС объявил о кампании вакцинации рабочих, занятых в сельскохозяйственном секторе, из-за вспышки птичьего гриппа, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Европейская комиссия подписала соглашение о поставке более 40 млн доз вакцины против птичьего гриппа для 15 стран континента, так как государства-члены борются с распространением данного респираторного вируса.

Исполнительный орган ЕС заключил контракт на закупку 665 000 доз вакцины у австралийского производителя CSL Seqirus. Данная вакцина может быть адаптирована к любому штамму птичьего гриппа. Сделка также предусматривает поставку еще 40 млн доз вакцин в течение следующих четырех лет.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что сельскохозяйственный рабочий в Мексике умер после заражения вариантом H5N2, штаммом, который ранее не выявлялся у людей, но был зарегистрирован у мексиканской домашней птицы. Случаев передачи вируса от человека к человеку не зафиксировано.

Стелла Кириакидес, европейский комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, заявила, что угроза распространения птичьего гриппа среди населения в целом остается низкой. Однако задачей властей является защита людей, подвергающихся более высокому риску. Это работники птицеводческих ферм и работники ветеринарных служб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2116023-rabochih-pticevodcheskih-ferm-es-vakciniruyut-ot-ptichego-grippa-iz-za-rasprostraneniya-virusa/

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