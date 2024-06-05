Женщины в Испании неактивно используют право на отпуск во время месячных

Спустя год после принятия исторического закона о праве на отпуск во время месячных в Испании этим правом воспользовалось слишком мало женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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1 июня 2023 года Испания стала первой страной в Европе, предоставившей женщинам право на оплачиваемый отпуск во время менструации. Этот законопроект был признан значительным достижением в борьбе за права женщин. Однако статистика показывает, что за прошедший год лишь немногие женщины воспользовались этим правом.

По данным Министерства инклюзивности, социального обеспечения и миграции Испании, за 11 месяцев с момента принятия закона отпуск во время месячных был оформлен только 1559 раз. Средняя продолжительность отпуска составила 3,03 дня. Ежедневно этим правом пользовались в среднем 4,75 человека.

Эти данные показывают количество оформленных отпусков, но не число женщин, воспользовавшихся этим правом. Это означает, что одна и та же женщина могла несколько раз брать подобный отпуск.

Ирен Атеридо, эксперт по гендерным и экологическим исследованиям, считает такие результаты ожидаемыми, поскольку отпуск могут брать только те женщины, у которых есть медицинское заключение о сильных болях во время менструации. Обычно это женщины с диагностированным эндометриозом.

По ее словам, многие женщины, испытывающие дискомфорт во время месячных, также хотели бы воспользоваться этим правом, но не могут сделать это без официального диагноза.