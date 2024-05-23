Стало известно, появится ли в Казахстане вакцинация против ВПЧ для женщин

Осенью этого года в Казахстане начнется вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте 11 лет. Она будет доступна на бесплатной основе в рамках нацкалендаря в прививочных кабинетах школ или в поликлиниках по месту прикрепления. О том, почему вакцинируют именно подростков и будет ли доступна вакцина для взрослых женщин, читайте в материале NUR.KZ.

Сегодня лечения от вируса папилломы человека (ВПЧ) не существует, а единственным способом его предотвращения является вакцинация. Вирус опасен тем, что быстро распространяется и приводит к появлению бородавчатых разрастаний, что в дальнейшем становится причиной развития рака шейки матки.

Эта опухоль занимает второе место по распространенности среди казахстанских женщин. В нашей стране регистрируется около 1900 новых случаев, умирают от этой патологии более 600 женщин ежегодно.

Поскольку вирус папилломы человека распространен среди людей младше 25 лет, было принято решение вакцинировать одиннадцатилетних девочек. Планируется иммунизация около 175 тысячи подростков по всей стране, сообщает Министерство здравоохранения РК.

По словам руководителя управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями КСЭК МЗ РК Нуршай Азимбаевой, в ведомство поступает много запросов касательно того, будет ли доступна вакцина женщинам старшего возраста.

Она отметила, что пока нет планов по внедрению таких прививок в рамках национального календаря. Однако это возможно только в том случае, если такая услуга будет доступна в частных клиниках.

"Ни в одной стране мира в рамках национального календаря не вакцинируют женщин старшего возраста. Они могут получить такую услугу только в платных кабинетах. Но важно отметить, что в жизни 10 из 8 женщин будут инфицированы во взрослой жизни. Так как ВПЧ передается не только половым путем, но и при бытовом контакте, то есть через рукопожатие, поцелуй и повреждений на коже", - подчеркнула она.

Существуют прививки против вируса папилломы человека, предназначенные для женщин в возрасте до 40 лет. По словам экспертов, если вакцина вводится в зрелом возрасте, ее эффективность снижается.

"В 2013-2016 годах вакцина для женщин старшего возраста была доступна в платных отделениях нашей страны. Я помню, что за один год у нас прививалось около три тысячи женщин через платные кабинеты. Но особой активности со стороны женского пола не было, поэтому эти прививочные кампании были завершены", - рассказала Нуршай Азимбаева.