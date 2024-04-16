Клещи резко активизировались в Алматы: санврачи обратились к горожанам

В Алматы с приходом весны резко активизировались клещи. С укусами в больницы обратились свыше 130 человек. По городу стартовала противоклещевая обработка, передает сайт телеканала КТК.

В Алматы резко активизировались клещи, с начала марта в больницы обратились 135 человек, включая 84 детей. При этом пик активности этих насекомых, по словам специалистов, придется на апрель и май.

Две недели назад по Алматы стартовала противоклещевая обработка. Препараты распыляют в лесных массивах, парках и скверах.

В случае, если кто-то из жителей мегаполиса собрался на природу, врачи рекомендуют надевать максимально закрытую одежду из плотной ткани и высокую обувь. А в случае укуса сразу же обращаться в травматологические центры.

"Я бы не советовала находиться в непосредственной близости в месте, где проводится эта дезобработка. Находящиеся люди, естественно, немного будут в этом плане подвергаться воздействию препаратов, потому что это суспензия воздушная, когда они распыляют, то она присутствует в воздухе. Поэтому мы не рекомендуем и вывешиваем баннеры", – говорит замглавы Центра дезинфекции по Алматы Айнура Аккошкарова.

Источник: КТК

Напомним, что противоклещевая обработка в Алматы будет идти до 27 апреля. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами ее проведут в 2 тура (второй тур – в мае-июне).

По информации на сайте MSD Manuals, иксодовые клещи впиваются в кожу и кормятся несколько дней, если их не удалять. Укусы клещей случаются преимущественно весной и летом, они безболезненны. Подавляющее большинство из них проходят без осложнений и не передают болезнь. Однако при этом извлечение клеща следует выполнить как можно скорее для уменьшения воспаления кожи и вероятности передачи болезни.