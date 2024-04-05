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Рейс из Индии с зараженным холерой пассажиром прокомментировали в Air Astana

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Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Air Astana рассказали о рейсе, которым в Алматы прилетела зараженная холерой женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что бортпроводники рейса КС 908, который 4 апреля прилетел из Дели в Алматы, связались с медицинской службой и дали больной пассажирке соответствующее лекарство.

"Самолет поставили на 65-ю, самую дальнюю, стоянку. На борту проведена дезинфекция и воздушное судно поставили сегодня на вечерний рейс, спустя сутки", – подчеркнули представители Air Astana.

При этом сообщается, что медики и сотрудники санитарно-карантинного пункта госпитализировали не только саму больную и близких контактных пассажиров, но и 8 членов экипажа.

Эти действия были приняты по алгоритму санитарно-карантинного пункта.

Напомним, ранее представители Министерства здравоохранения РК сообщили, что в Алматы рейсом авиакомпании Air Astana из столицы Индии прибыла гражданка Кыргызстана, у которой медики диагностировали холеру.

Согласно информации на сайте ВОЗ, холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Холера поражает как детей, так и взрослых, и при отсутствии лечения может привести к смертельному исходу за считанные часы.

У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1-10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии, которые, поступая обратно в окружающую среду, потенциально могут инфицировать других людей.

Если возникают симптомы, то в большинстве случаев они бывают легкими или умеренными, в то время как у меньшинства заболевших развивается острая водянистая диарея с сильным обезвоживанием. При отсутствии лечения это может привести к летальному исходу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2079737-reys-iz-indii-s-zarazhennym-holeroy-passazhirom-prokommentirovali-v-air-astana/

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