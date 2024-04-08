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Укус в ягодицу, сериалы и чудо: алматинские врачи рассказали о работе в городской больнице

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Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Укус в ягодицу, сериалы и настоящее чудо. Врачи городской клинической больницы рассказали корреспонденту редакции NUR.KZ о том, с чем им приходится сталкиваться ежедневно.

Среди специалистов городской клинической больницы №7 популярно выражение "кто работает в приемном покое, тот в цирке не смеется". Ежедневно через отделение проходит от 250 до 350 пациентов экстренной и плановой помощи.

Городская больница №7
Городская больница №7. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Это порядка 83 тысяч обращений в год. Нередко эти обращения без смеха и не вспомнишь, признается заведующий отделением приемного покоя.

"К нам однажды поступил пациент с укусом змеи. Он был на рынке "Алтын Орда", на туалет денег не было. Ну и пошел в кусты, а там его змея прямо за ягодицу укусила", - вспоминает заведующий отделением Асылбек Ембердиев.

Врач Асылбек Ембердиев
Врач Асылбек Ембердиев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бывали и случаи, когда пациенты с болью в ногах обращались к специалистам, убежденные, что их конечности придется вот-вот ампутировать.

"Врач, у меня гангрена", - сообщали им несчастные практически в истерике. Однако при осмотре выяснялось, что это не омертвение тканей, а простая заноза. Удалить ее не составило труда.

Врач Асылбек Ембердиев
Врач Асылбек Ембердиев (справа). Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Смех, пожалуй, самая приятная часть работы медиков приемного покоя. В остальном же это большой стресс и настоящее испытание на прочность. Все-таки большое количество пациентов дает о себе знать. Найти подход к каждому порой не хватает времени, действовать необходимо четко и быстро.

"Разные пациенты, разной сложности. Часто родственники жалуются, что их родных не госпитализируют или обслуживают медленно. Но мы работаем согласно установленным клиническим рекомендациям", - отмечает Ембердиев.

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Специалисты отделения попросту не могут идти каждому навстречу. Это, скорее, вопрос спасения жизни, все зависит от состояния пациента. К примеру, не так давно в приемный покой обратилась девушка с внематочной беременностью. Она наотрез отказывалась от госпитализации.

Врач Асылбек Ембердиев
Врач Асылбек Ембердиев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом минуты промедления могли стоить ей жизни. Тогда сам заведующий отделением провел УЗИ для пациентки, в ходе которого убедил девушку в необходимости лечения в стенах больницы. К счастью, закончилось все благополучно. Теперь здоровью пациентки ничего не угрожает.

Почти как в сериалах

Хирургическая служба больницы №7, объединяющая множество профильных отделений, одна из самых крупных и передовых в Алматы. Сюда стекаются пациенты со всей страны, и порой ситуации на операционных столах разворачиваются практически как в нашумевших сериалах о докторах.

Директор больницы Манас Рамазанов
Директор больницы Манас Рамазанов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Директор больницы, хирург и профессор Манас Рамазанов убежден: не бывает легких операций. Каждая, как и человеческий организм, уникальна и требует профессионального мастерства и подготовки.

"Ситуации бывают разные во время операции - это может быть незапланированное кровотечение, может быть, элементарно, выраженный спаечный процесс. Когда операция затягивается из-за ранее проведенных хирургических вмешательств.

Бывают ситуации, связанные с анестезиологическими моментами. От трудностей во время интубации и введения в анестезию. Когда вроде оперируешь, а в это время анестезиолог подает сигнал: то у него с пульсом проблемы, то с сердцем", - рассказал профессор.

Операция
Операция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сегодня уровень профессионального мастерства сотрудников больницы позволяет проводить высокотехнологичные операции мирового уровня в нейрохирургии, общей хирургии, травматологии и ортопедии, гинекологии. К таким можно отнести вмешательства на головном мозге, когда пациент остается в сознании.

"Прогресс в хирургической отрасли большой. Если брать нашу клинику, то это, конечно, нейрохирургические операции, когда человека не вгоняют в глубокий наркоз. Нейрохирург во время операции все время контактирует с пациентом - как у него речь, как у него слух и так далее", - объясняет Рамазанов.

Операция
Операция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Нейрохирургические операции охватывают широкий спектр вмешательств: на головном мозге, на спинном мозге, на позвоночнике, при нейротравмах, при патологии сосудов головного мозга, при инсультах, аневризмах и мальформациях, доброкачественных и злокачественных  опухолях.

"Кроме этого, выполняются и общие хирургические операции. В последние годы мы внедряем бариатрические операции лапароскопическим методом, когда можно выполнять операции специальные, которые направлены на снижение массы тела и лечение сопутствующих заболеваний", - отметил Рамазанов.

Операция
Операция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самое главное, что такие передовые операции поставлены на поток и проводятся регулярно. Всего же количество операций, выполняемых в сутки, колеблется от 50 до 100.

Каждая смерть - шрам на сердце

Львиная доля пациентов клиники требует экстренной помощи. Это люди с тяжелыми травмами после ДТП, падений с высоты, избиений и всего того, что связано с большим риском для жизни. Случается, что шанс спасти такого пациента лишь один из ста. Выпадает он не всегда.

Отделение реанимации
Отделение реанимации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бытует мнение, что со временем врачи начинают относиться к смерти несколько цинично и легко. Что было бы не удивительно: работа бок о бок со смертью любого сделает черствым. Однако специалисты больницы №7 это суждение опровергают.

"Я вам скажу, что нет такого момента, когда хирург может с этим смириться. Любая смерть, и не только в хирургии, переносится тяжело. Это проходит через сердце, через мозги, через полностью все тело", - признается Манас Рамазанов.

Отделение реанимации
Отделение реанимации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мнение коллеги поддержал и заведующий отделением реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии Есенай Еспенбетов. Он, как никто другой, понимает, каково это - потерять пациента. Врачи-реаниматологи - последние, кто встает на пути человека к смерти.

Бойцы невидимого фронта

"Мы - бойцы невидимого фронта. Потому что без сознания человек поступает, просыпается - сразу переводим в профильное отделение. Не всем же быть хирургами или гинекологами: кто-то должен обеспечивать анестезию и реаниматологию", - рассказывает о своей работе Еспенбетов.

Реаниматолог Есенай Еспенбетов
Реаниматолог Есенай Еспенбетов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На выбор такой нелегкой профессии врача вдохновил его учитель, профессор Ергали Миербеков. Именно он раскрыл для Еспенбетова все тонкости работы и показал, насколько она может быть интересной.

Реаниматолог Есенай Еспенбетов
Реаниматолог Есенай Еспенбетов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вообще реаниматологи умеют находить радость в деталях и наслаждаться жизнью. Так, со слов Еспенбетова, каждую неделю они с коллегами стараются играть в футбол, шахматы или ходить в бассейн. Весь негатив необходимо оставлять на работе, иначе со стрессом не справиться.

Отделение реанимации
Отделение реанимации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помогают и пациенты. Каждая выписка - это настоящая победа и праздник. А некоторые случаи выздоровления иначе как чудом и не назовешь. Такое по-настоящему вдохновляет.

"В прошлом году молодой парень упал с девятого этажа. Сорвался на стройке. Ну, сами понимаете, с девятого этажа… привезли его в крайне тяжелом состоянии: перелом всех конечностей, разрыв внутренних органов. Думали, шансы очень маленькие. Но мы этого пациента "вытащили", - вспоминает врач.

Отделение реанимации
Отделение реанимации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Один из самых сложных моментов работы реаниматолога - общение с родными пациентов. На горестные новости все реагируют по-разному, но это всегда душераздирающий момент, признает Еспенбетов.

"90% стараются понять, 10% агрессивно себя могут вести. Это состояние аффекта. Иногда некоторые такие слова могут нам высказать, бывает такое. Это тяжело нам дается", - поделился реаниматолог.

Отделение реанимации
Отделение реанимации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

И, все же, жизнь в больнице кипит. Развиваются отделения, не стоит на месте и медицина. А врачи такие же люди, как и все. Каждому хватает своих слабостей, но они не перестают каждую секунду бороться за здоровье пациентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2079041-ukus-v-yagoditsu-serialy-i-chudo-almatinskie-vrachi-rasskazali-o-rabote-v-gorodskoy-bolnitse/

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