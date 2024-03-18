Казахстанцев с подозрением на диабет, онкологию и туберкулез будут обследовать бесплатно
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Сегодня в мажилисе глава Минздрава заявила, что казахстанцы с подозрением на социально-значимые заболевания будут бесплатно обследоваться, несмотря на статус ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.
"Министерство здравоохранения вносит изменения в нормативную базу с целью оказания медицинской помощи лицам с подозрением на социально-значимое заболевание (СЗЗ) вне зависимости от статуса в системе социального медицинского страхования.
Ранее от населения поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи в части получения клинико-диагностических исследований с целью установления диагноза.
Теперь лицам с подозрением на СЗЗ будут доступны диагностические исследования в соответствии с клиническими протоколами лечения на бесплатной основе вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС", – сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Отметим, что в список социально-значимых заболеваний (СЗЗ) в Казахстане входят:
- туберкулез;
- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
- хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- психические, поведенческие расстройства (заболевания);
- детский церебральный паралич;
- острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);
- ревматизм;
- системные поражения соединительной ткани;
- дегенеративные болезни нервной системы;
- демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
- орфанные заболевания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2070120-kazahstantsev-s-podozreniem-na-diabet-onkologiyu-i-tuberkulez-budut-obsledovat-besplatno/