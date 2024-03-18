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Казахстанцев с подозрением на диабет, онкологию и туберкулез будут обследовать бесплатно

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Врач работает за столом с документами
Врач. Иллюстративное фото: Getty Images/Thanasis

Сегодня в мажилисе глава Минздрава заявила, что казахстанцы с подозрением на социально-значимые заболевания будут бесплатно обследоваться, несмотря на статус ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерство здравоохранения вносит изменения в нормативную базу с целью оказания медицинской помощи лицам с подозрением на социально-значимое заболевание (СЗЗ) вне зависимости от статуса в системе социального медицинского страхования.

Ранее от населения поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи в части получения клинико-диагностических исследований с целью установления диагноза.

Теперь лицам с подозрением на СЗЗ будут доступны диагностические исследования в соответствии с клиническими протоколами лечения на бесплатной основе вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС", – сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Отметим, что в список социально-значимых заболеваний (СЗЗ) в Казахстане входят:

  • туберкулез;
  • болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
  • хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
  • злокачественные новообразования;
  • сахарный диабет;
  • психические, поведенческие расстройства (заболевания);
  • детский церебральный паралич;
  • острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);
  • ревматизм;
  • системные поражения соединительной ткани;
  • дегенеративные болезни нервной системы;
  • демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
  • орфанные заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2070120-kazahstantsev-s-podozreniem-na-diabet-onkologiyu-i-tuberkulez-budut-obsledovat-besplatno/

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