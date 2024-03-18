Казахстанцев с подозрением на диабет, онкологию и туберкулез будут обследовать бесплатно

Сегодня в мажилисе глава Минздрава заявила, что казахстанцы с подозрением на социально-значимые заболевания будут бесплатно обследоваться, несмотря на статус ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерство здравоохранения вносит изменения в нормативную базу с целью оказания медицинской помощи лицам с подозрением на социально-значимое заболевание (СЗЗ) вне зависимости от статуса в системе социального медицинского страхования.

Ранее от населения поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи в части получения клинико-диагностических исследований с целью установления диагноза.

Теперь лицам с подозрением на СЗЗ будут доступны диагностические исследования в соответствии с клиническими протоколами лечения на бесплатной основе вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС", – сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Отметим, что в список социально-значимых заболеваний (СЗЗ) в Казахстане входят: