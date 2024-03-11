Pfizer пообещала разработать несколько лекарств от рака к 2030 году

Американский фармацевтический гигант Pfizer представил обновленную стратегию по разработке лекарства против рака, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Pfizer представила новую стратегию по борьбе с онкологическими заболеваниями во время четырехчасового мероприятия для инвесторов.

В настоящее время фармацевтический гигант пытается укрепить доверие инвесторов после того, как акции компании упали более чем на 40% в 2023 году. Данное событие снизило рыночную стоимость Pfizer более чем на 100 млрд долларов.

Наряду с резким падением спроса на вакцины против COVID-19, Pfizer в прошлом году разочаровала Уолл-стрит не самым успешным запуском лекарства против ожирения, которое не оправдало клинических испытаний. После этого компания запустила программу сокращения расходов на 4 млрд долларов, уволив сотни сотрудников и сократив расходы на исследования и разработки.

На последней встрече с инвесторами представители Pfizer заявили, что теперь главным приоритетом компании является разработка лекарства против рака. Во многом это обусловлено тем, что Pfizer удалось приобрести медицинский стартап Seagen за 43 млрд долларов, который уже занимался разработкой данных препаратов.

В Pfizer заявили, что к 2030 году фармацевтический портфель компании может быть пополнен на восемь препаратов, которые потенциально смогут бороться с раком. При этом аналитики отмечают, что некоторым лекарствам Pfizer, находящимся на средней стадии разработки, может потребоваться несколько лет, чтобы пройти клинические испытания и снизить потенциальные риски.