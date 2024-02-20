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30 лет независимости Казахстана

Три главные причины смертности молодежи в Казахстане озвучили в сенате

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Девушка лежит на больничной койке
Лечение пациента. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

На правчасе в сенате представитель детского фонда ЮНИСЕФ ООН в Казахстане назвала основные причины смертности молодых казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Основные причины смертности молодежи выявлены в рамках программы "Развитие подростков и молодежи".

"Согласно данным Бюро национальной статистики за 2022 год, три ведущие причины смертности молодежи в возрасте от 10 до 34 лет - это несчастные случаи, отравления, травмы, транспортные несчастные случаи и суицид.

Однако более глубинная оценка преждевременной смертности показывает, что смертность молодых людей от дорожно-транспортных происшествий и самоповреждений - это ведущие причины потери численности и трудоспособности молодежи", - сообщила представитель фонда Айгуль Кадирова.

Согласно представленным спикером слайдам, помимо вышеуказанных, в ТОП-10 причин смертности молодежи в Казахстане также входят:

  • для молодежи с 10 до 14 лет: утопление, врожденные аномалии развития, лейкемия, инфекции нижних дыхательных путей, эпилепсия, рак мозга и нервной системы, падения, энцефалиты;
  • для молодежи с 15 до 29 лет: утопление, межличностное насилие, падения, эпилепсия, инфекции нижних дыхательных путей, лейкемия, врожденные аномалии развития, кардиомиопатия, миокардиты, эндокардиты;
  • для молодежи с 30 до 34 лет: цирроз печени, кардиомиопатия, миокардиты, эндокардиты, межличностное насилие, употребление ПАВ, употребление алкоголя, ишемические болезни сердца, инфекции нижних дыхательных путей, инсульт.

Напомним, ранее представитель МВД Актоты Баранова рассказала о том, сколько детей погибли в дорожно-транспортных происшествиях за месяц в Казахстане. Сообщается, что за один месяц по республике погибли 15 детей. Из них 12 были в роли пассажира и погибли из-за беспечности водителей.

Как сообщается на сайте Бюро нацстатитстики, за 12 месяцев прошлого года в Казахстане родилось 387,9 тыс. детей (403,5 тыс. чел. – 2022 г) , из них 200,3 тыс. - мальчики, 187,6 тыс. девочки.

Коэффициент рождаемости при этом составил 19,50 на 1000 человек, а число составило 130,6 тыс. человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек - 6,56.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2061956-tri-glavnye-prichiny-smertnosti-molodezhi-v-kazahstane-ozvuchili-v-senate/

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