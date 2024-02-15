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Ученые: Корпорации побуждают женщин покупать ненужные устройства для диагностики здоровья

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Женщина просматривает документы и говорит по телефону
Женщина. Иллюстративное фото: Freepik

Австралийские исследователи заявили, что фармацевтические компании манипулируют женщинами, заставляя их покупать ненужные устройства для диагностики здоровья, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Статья, опубликованная учеными из Школы общественных наук Сиднейского университета в Британском медицинском журнале, описывает, как корпорации используют феминистские идеи о благополучии женщин для пропаганды бесполезных медицинских тестов и лечения.

По данным ученых, в маркетинговом продвижении этих товаров используют те же стратегии, что использовались ранее при продвижении алкогольной и табачной продукции.

Исследователи заявляют, что в результате женщины потенциально подвергаются такой опасности, как гипердиагностика и ненужное лечение, поскольку реклама призывает их взять на себя ответственность за свое здоровье.

К примеру, продвигая приложение для отслеживания цикла, корпорации утверждают, что, наблюдая за собой, женщины могут лучше контролировать свое тело и отслеживать появление тех или иных заболеваний. По мнению исследователей, это накладывает дополнительную ответственность на потребительниц.

"Проблема не в использовании медицинских технологий, тестов и методов лечения как таковых, поскольку некоторые действительно получают от них большую пользу и улучшают качество жизни.

Проблема заключается в том, что коммерческая пропаганда продвигает эти идеи среди абсолютно всех групп женщин, без учета ограничений и индивидуальных особенностей", — пишут авторы во главе с доктором Тессой Копп из Школы общественных наук Сиднейского университета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2061111-uchenye-korporatsii-pobuzhdayut-zhenschin-pokupat-nenuzhnye-ustroystva-dlya-diagnostiki-zdorovya/

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