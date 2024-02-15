Ученые: Корпорации побуждают женщин покупать ненужные устройства для диагностики здоровья

Австралийские исследователи заявили, что фармацевтические компании манипулируют женщинами, заставляя их покупать ненужные устройства для диагностики здоровья, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Статья, опубликованная учеными из Школы общественных наук Сиднейского университета в Британском медицинском журнале, описывает, как корпорации используют феминистские идеи о благополучии женщин для пропаганды бесполезных медицинских тестов и лечения.

По данным ученых, в маркетинговом продвижении этих товаров используют те же стратегии, что использовались ранее при продвижении алкогольной и табачной продукции.

Исследователи заявляют, что в результате женщины потенциально подвергаются такой опасности, как гипердиагностика и ненужное лечение, поскольку реклама призывает их взять на себя ответственность за свое здоровье.

К примеру, продвигая приложение для отслеживания цикла, корпорации утверждают, что, наблюдая за собой, женщины могут лучше контролировать свое тело и отслеживать появление тех или иных заболеваний. По мнению исследователей, это накладывает дополнительную ответственность на потребительниц.

"Проблема не в использовании медицинских технологий, тестов и методов лечения как таковых, поскольку некоторые действительно получают от них большую пользу и улучшают качество жизни.

Проблема заключается в том, что коммерческая пропаганда продвигает эти идеи среди абсолютно всех групп женщин, без учета ограничений и индивидуальных особенностей", — пишут авторы во главе с доктором Тессой Копп из Школы общественных наук Сиднейского университета.