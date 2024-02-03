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Мальчик скончался после обрезания в Кокшетау: названа возможная причина смерти

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Палата в больнице
Палата. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Замруководителя управления здравоохранения Акмолинской области Елена Иванова прокомментировала недавнюю трагедию, которая произошла в Кокшетау, передает МИА "Казинформ".

На днях в больнице скончался мальчик, которому сделали обрезание. Иванова предполагает, что смерть 10-летнего ребенка могла быть связана с анафилактическим шоком на обезболивающий препарат.

"Не доказано, что ребенок умер от проведения медицинской манипуляции 28 января. По медицинским показаниям, было иссечение крайней плоти, в последующем мальчик наблюдался у медицинских работников. Жалоб особо не было. Жалобы стали предъявлять 31 января. Это житель СКО Таиншинского района. Медицинские работники рекомендовали привезти ребенка на госпитализацию. Ближе к вечеру ребенок был доставлен в больницу. Родители, минуя приемный покой, сами подняли его на пятый этаж в хирургию, где была оказана вся медицинская помощь. Назначены обезболивающие препараты. На обезболивающий препарат, возможно, и была анафилактическая реакция, развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность с остановкой сердечной деятельности", - подчеркнула замглавы ведомства.

Иванова также отметила, что медики пытались реанимировать пациента - были проведены все необходимые медицинские мероприятия, в том числе длительная сердечно-легочная реанимация.

К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что за два дня в одной из больниц Акмолинской области скончались трое детей. Двое из них состояли на учете у невролога с различными диагнозами. Третий погибший ребенок перенес операцию по иссечению крайней плоти под местной анестезией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2058963-malchik-skonchalsya-posle-obrezaniya-v-kokshetau-nazvana-vozmozhnaya-prichina-smerti/

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