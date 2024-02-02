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Мальчик скончался после обрезания в Акмолинской области

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Пациент лежит на кровати, а рядом стоят врачи
Пациент. Иллюстративное фото: pexels.com

За два дня в одной из больниц Акмолинской области скончались трое детей. Двое из них состояли на учете у невролога с различными диагнозами, передает МИА "Казинформ".

Сразу трое детей скончались в течение двух дней в многопрофильной областной детской больнице в Акмолинской области, рассказали в самом учреждении.

Первые две смерти – детей, которым было чуть больше года, – случились 30 января. Сообщается, что они оба состояли на учете у невролога с различными диагнозами.

При этом первая девочка в прошлом году была 11 раз экстренно госпитализирована. Из них 4 раза – сразу по тяжести в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. В последний раз ребенок находился в стационаре с диагнозами "Сепсис, септицемия. Внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени".

Второй малыш поступил из Дома ребенка в Щучинске. За прошедший год имел 6 экстренных госпитализаций. В декабре попал в больницу по ухудшению состояния в виде приступов судорог, кашля, одышки.

31 января в больницу к хирургу привезли 10-летнего мальчика из села Аккудук в СКО – он жаловался на боль в области послеоперационной раны. За два дня до этого в этом же медучреждении ему провели амбулаторное оперативное лечение – иссечение крайней плоти под местной анестезией. Ребенок наблюдался амбулаторно хирургом.

"Состояние ребенка было тяжелое, медицинская помощь оказана в полном объеме, не исключается анафилактической шок на введение обезболивающего препарата, проведены реанимационные мероприятия, но эффекта не было. 31 января в 18:20 констатирована биологическая смерть", – рассказали в больнице.

По данному факту начата судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, в октябре прошлого года маленький ребенок, которому был год и восемь месяцев, скончался в реанимации в больнице Кокшетау. Его родителей несколько дней уговаривали разрешить малышу переливание крови, на что они отвечали отказом из-за религиозных убеждений.

Позже в МВД тогда сообщили, что уже возбудили уголовное дело и проводят досудебную проверку по данному факту.

В декабре малыш умер в реанимации Атырауской областной больницы от ОРВИ и осложнений пневмонии. За неделю до смерти его выписали из стационара в связи с улучшением состояния.

А вчера мы писали о том, что в Алматинской области ребенок с ВИЧ-инфекцией впал в кому и скончался в больнице. Его родители отказывались от приема антиретровирусных препаратов сами и не давали их ребенку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058898-malchik-skonchalsya-posle-obrezaniya-v-akmolinskoy-oblasti/

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