Ребенок родился с шестью пальцами на руке в Алматы

В Алматы врачи провели операцию по удалению шестого пальца у ребенка. Как рассказали в пресс-службе ДГКБ №2 Алматы, девочка с рождения страдает многопалостью, передает корреспондент NUR.KZ.

Двухлетняя алматинка родилась с многопалостью или сложной формой полидактилии, характеризующейся удвоением первого пальца кисти. Удаление лишнего пальчика - сложный процесс, требующий глубоких знаний эмбриологии верхних конечностей.

Как отметили в больнице, сложность состоит в том, что оба пальца девочки очень тонкие, так что врачам потребовалось буквально собирать из двух пальцев один - нормального объема и толщины. Поэтому лечение врожденной патологии верхней конечности является архисложной задачей, говорят там.

Шесть пальцев. Фото: пресс-служба ДГКБ №2 Алматы

Сложнейшую операцию на кисти руки выполнили совместно ортохирурги Детской городской клинической больницы №2 Алматы и российские специалисты из клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова.

Кроме того, за пять дней врачи провели операции еще пяти детям, которые страдали редкими аномалиями конечностей и имели другие сложные диагнозы.

В больнице отметили, что все операции дорогостоящие, но в Казахстане они выполняются в рамках ОСМС.

Также в больнице сообщили, что в ходе всех этих операций применялась уникальная технология проводниковой анестезии под УЗИ-контролем, которая помогает избежать надобности в использовании больших доз наркотических препаратов.

"Ребенок только седатируется, быстрее просыпается, побочные реакции от наркоза минимизируются. Экстубация пациента происходит в операционной, ребенка сразу будят", - рассказал заведующий отделением травматологии ДГКБ №2 Алматы Ерлан Садырбалин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Павлодаре ребенок лишился части мизинца после похода в детский сад. По словам родителей девочки, дети возвращались с прогулки в группу. Нянечка придерживала дверь, когда малышка перешагивала порог, держась за косяк. В этот момент сотрудница дошкольного учреждения отпустила дверь и ребенку отрубило половину мизинца. Пострадавшую госпитализировали, медики пытались пришить конечность, но спустя неделю ампутировали.