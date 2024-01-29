Запрет на одноразовые вейпы введут в Британии

Одноразовые вейпы запретят в Британии. Таким образом, страна будет бороться с распространением курения среди молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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По данным благотворительной организации "Против курения и за здоровье", 7,6% детей в возрасте от 11 до 17 лет сейчас курят вейпы регулярно или время от времени, по сравнению с 4,1% в 2020 году. Ожидается, что запрет будет введен на всей территории Великобритании, сообщило правительство.

"Как известно любому родителю или учителю, одной из самых тревожных тенденций на данный момент является рост популярности вейпинга среди детей, и поэтому мы должны действовать, прежде чем ситуация станет эндемичной", — говорится в заявлении организации.

Введение данной меры последовало за прошлогодним объявлением о запрете на продажу сигарет лицам, родившимся после января 2009 года. Таким образом, правительство пытается сформировать "поколение, свободное от курения".

Продавать вейпы лицам младше 18 лет уже незаконно, но правительство заявило, что одноразовые вейпы, часто имеющие более яркую упаковку, чем многоразовые, являются ключевой движущей силой тревожного роста числа курящей молодежи.

Напомним, 24 января стало известно, что полный запрет вейпов в Казахстане одобрили депутаты мажилиса парламента.