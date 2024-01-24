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ВОЗ призвала срочно усилить меры по вакцинации против кори в Европе

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Врач делает женщине прививку
Вакцинация. Иллюстративное фото: Freepik

ВОЗ призвала срочно усилить меры вакцинации против кори в Европе, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Всемирная организация здравоохранения выпустила срочное предупреждение по поводу кори после тревожного 30-кратного роста заболеваемости по всей Европе.

Агентство ООН сообщило об огромном росте числа людей, заболевших этой болезнью. В период с января по октябрь 2023 года было зарегистрировано более 30 тысяч случаев по сравнению с 941 случаем за весь 2022 год. Заболеваемость выросла в 30 раз.

Два из пяти случаев были зарегистрированы у детей в возрасте от одного до четырех лет. Каждый пятый случай был зарегистрирован среди людей в возрасте 20 лет и старше. Ожидается, что эта тенденция ухудшится, если люди не будут вакцинировать своих детей от этой болезни, заявили в ВОЗ.

"Вакцинация – единственный способ защитить детей от этого потенциально опасного заболевания.

Необходимы срочные усилия по вакцинации, чтобы остановить передачу и предотвратить дальнейшее распространение кори", – заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2057227-voz-prizvala-srochno-usilit-mery-po-vaktsinatsii-protiv-kori-v-evrope/

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