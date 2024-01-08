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Наличие свинца в организме у казахстанских детей предложили проверить эксперты

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Обследование
Обследование. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские токсикологи предлагают внедрить в стране обязательный скрининг для детей для определения наличия в организме свинца, передает 24.kz.

В исследовательскую команду, как сообщает телеканал, вошли почти сто казахстанских специалистов, которые вышли на Минздрав с предложением обследовать казахстанских детей на наличие свинца в организме.

Отмечается, что поводом для этого стали результаты исследований двухлетней давности, когда в Казахстане был запущен пилотный проект, где тысячу детей из Астаны, Алматы, Шымкента и Караганды исследовали на наличие свинца в организме.

Пилотный проект был запущен по инициативе ВОЗ, а в Казахстане исследования курировал Национальный центр общественного здоровья, который и опубликовал результаты.

"В целом картина получилась удовлетворительная, но настораживающая, потому что мы увидели что все-таки наша нулевая гипотеза, которую мы выдвигали, она небезосновательна. Во-первых, нужно понимать, что отравление свинцом всегда протекает субклинически, обнаружить это можно исключительно лабораторным путем. Наша команда рекомендует проводить скрининги. Была внесена очень твердая рекомендация. Будем надеяться, что к ней прислушаются", - рассказал куратор проекта Куаныш Алимбетов.

Так, по итогам исследований высокие показатели свинца были обнаружены у 14 детей: один ребенок - из Шымкента, семь детей - из Астаны, шесть человек - из Алматы. Их всех взяли на контроль. Родителям детей рекомендовано обратиться к профильным специалистам, чтобы в будущем избежать серьезных проблем.

По данным ВОЗ, безопасным для здоровья является уровень 5 микрограмм в организме. По результатам казахстанских исследований, в столице среднее значение составило 10 микрограмм токсичного металла на один децилитр крови. В Алматы этот показатель равен 7.

"Я бы обследовала на содержание свинца детей в возрасте до трех лет, когда идет формирование всех органов и систем, идет формирование интеллектуальных навыков, то есть, чтобы нивелировать токсическое действие свинца.

Я считаю, что в обязательном порядке должны обследоваться дети. Дело в том, что если свинец содержится в токсических концентрациях в организме, он вызывает необратимые изменения, в частности в центральной нервной системе", - говорит главный внештатный токсиколог Астаны Галина Башинская.

Как сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения, свинец – это токсичный металл, который широко распространен в земной коре. Его широкое применение привело к масштабному загрязнению окружающей среды, к серьезным проблемам общественного здравоохранения во многих регионах мира.

Дети младшего возраста особенно уязвимы к токсичному воздействию свинца, которое приводит к глубоким и необратимым нарушениям здоровья, в первую очередь связанным с развитием головного мозга и нервной системы.

Свинец также вызывает долгосрочные нарушения у взрослых, включая повышенный риск высокого артериального давления, сердечно-сосудистых заболеваний и повреждения почек. Воздействие высоких концентраций свинца на беременных женщин может вызывать выкидыши, мертворождения, преждевременные роды и маловесность при рождении.

Основные факты

  • Свинец может оказывать отравляющее воздействие на множество систем организма и является особенно вредным для детей младшего возраста и женщин репродуктивного возраста;
  • Попав в организм, свинец проникает в мозг, печень, почки и кости. В организме свинец накапливается в зубах и костной ткани. Доза свинца, полученная организмом, обычно измеряется путем определения концентрации свинца в крови;
  • Попадание накопленного в костях свинца в кровоток во время беременности причиняет вред развивающемуся плоду;
  • Свинец представляет опасность для здоровья в любой дозе;
  • Воздействие свинца можно предотвратить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2054385-nalichie-svintsa-v-organizme-u-kazahstanskih-detey-predlozhili-proverit-eksperty/

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