Первый стетоскоп с ИИ начали применять в британских больницах

Эксперимент по применению первого в истории стетоскопа с искусственным интеллектом начался в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новый стетоскоп внешне очень похож на те устройства, которые используются в клиниках на протяжении последних двух сотен лет. Однако у нового устройства есть существенное отличие: оно использует искусственный интеллект для мгновенного выявления заболеваний сердца.

200 клиник общей практики в Лондоне и Уэльсе получили стетоскоп с искусственным интеллектом в рамках первого в Великобритании эксперимента по применению этой технологии в сфере первичной медико-санитарной помощи.

Этот инструмент был лицензирован медицинскими регулирующими органами для использования врачами общей практики и станет первым продуктом искусственного интеллекта, на который можно полагаться при назначении жизненно важных лекарств без необходимости предварительной экспертизы специалиста.

Диагностика с использованием искусственного интеллекта обещает изменить работу Национальной службы здравоохранения Великобритании и ее сотрудников, которые сталкиваются с огромной нагрузкой. Так, эта технология способна выявлять заболевания очень быстро, что помогло бы избежать тысяч смертей.

"Около 300 тысяч пациентов в настоящее время стоят в очереди на диагностику заболеваний сердца", — сказал Михир Келшикер, кардиолог Национальной службы здравоохранения и клинический научный сотрудник в области цифрового здравоохранения в Имперском колледже Лондона.

В ходе клинических исследований стетоскоп Eko, разработанный британскими учеными и докторами, смог обнаружить около 85% излечимых случаев сердечной недостаточности у пациентов.