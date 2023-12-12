Ситуацию с гриппом назвали "умеренно тяжелой" в США в 2023 году

Органы здравоохранения США заявили, что осень 2023 года можно назвать периодом "умеренной степени тяжести" в части заболеваемости гриппом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), этой осенью гриппом уже заболели до 5,4 млн человек в США. По оценкам агентства, с 1 октября по 2 декабря грипп стал причиной 55 тысяч госпитализаций и 4600 смертей.

По мере продолжения сезона гриппа, пик которого обычно приходится на декабрь и февраль, CDC планирует еженедельно обновлять данные о случаях заболевания, связанных с гриппом.

Грипп — это очень заразная респираторная инфекция, вызываемая вирусами, которые передаются от человека к человеку, часто воздушно-капельным путем при кашле и чихании.

Общие симптомы гриппа включают кашель, боль в горле, лихорадку, головные боли и усталость. Симптомы гриппа обычно наблюдаются у пациента в течение периода от трех до пяти дней, хотя кашель и усталость могут сохраняться в течение нескольких недель.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который классифицировал этот период как сезон гриппа "умеренной степени тяжести", год назад (с осени 2022 года по весну 2023 года) около 31 млн жителей США заразились гриппом, и 21 тысяча человек умерла от него.