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Смертельное заболевание, передающееся от клещей, обнаружили в США

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Клещ ползет по руке
Клещ. Иллюстративное фото: rbkomar/Getty Images

Американские врачи выпустили предупреждение о распространении смертельного заболевания, которое может передаваться человеку от клещей, передает The Washington Post.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили врачей и общественность о вспышке редкого, но смертельного заболевания, передающегося клещами, в результате которого пять пациентов были госпитализированы в Южной Калифорнии, а трое из них погибли.

Пятнистая лихорадка Скалистых гор (RMSF) передается через укусы инфицированных клещей, которые живут преимущественно на собаках. Это редкое явление в Соединенных Штатах, но оно возникло на уровне эпидемии в северной Мексике, где за последние пять лет было зарегистрировано более 2000 случаев заболевания, а также сотни смертей.

В CDC сообщили, что у пяти пациентов была диагностирована данная лихорадка в конце июля. Все эти люди побывали в городе Теката, находящемся в мексиканском штате Нижняя Калифорния, в течение двух недель до инфицирования.

RMSF является эндемичным во многих приграничных штатах на севере Мексики, включая Нижнюю Калифорнию, Сонору, Чиуауа, Коауила и Нуэво-Леон, а также в районах юго-запада США.

"Эта болезнь чрезвычайно опасна, потому что половина инфицированных умирает в первые восемь дней болезни", — сказал Кристофер Пэддок, главный медицинский директор Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Он отметил, что лихорадка поддается лечению только в случае, если она была диагностирована на ранней стадии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2050213-smertelnoe-zabolevanie-peredayuscheesya-ot-kleschey-obnaruzhili-v-ssha/

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