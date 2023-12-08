Испытание вакцины против ВИЧ остановлено в Африке

Испытание вакцины против ВИЧ в Африке было остановлено после заявлений ученых о неэффективности данного метода борьбы с распространением вируса, передает The Guardian.

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Первое испытание двух комбинированных вакцин для профилактики ВИЧ в Африке было остановлено после того, как исследователи пришли к выводу, что они не работают. Вакцины были протестированы на 1500 добровольцах в возрасте от 18 до 40 лет в Уганде, Танзании и Южно-Африканской Республике.

Испытание, начавшееся в декабре 2020 года, было остановлено после промежуточного обзора прогресса. Ожидается, что окончательные результаты будут обнародованы в конце 2024 года. Испытания таблеток для доконтактной профилактики, которые начались одновременно с испытаниями вакцин, будут продолжены.

"Вакцинация была остановлена, поскольку анализ данных независимого комитета показал, что вероятность снижения риска заражения ВИЧ после получения вакцины очень мала или вообще отсутствует", — заявил доктор Юджин Рузагира, директор исследований Угандийского научно-исследовательского института вирусов (UVRI).

Испытания финансировались за счет гранта в размере 15 млн евро от Партнерства по клиническим испытаниям Европы и развивающихся стран.