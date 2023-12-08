Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Испытание вакцины против ВИЧ остановлено в Африке

Опубликовано:

Врач делает женщине прививку
Вакцинация. Иллюстративное фото: Freepik

Испытание вакцины против ВИЧ в Африке было остановлено после заявлений ученых о неэффективности данного метода борьбы с распространением вируса, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Первое испытание двух комбинированных вакцин для профилактики ВИЧ в Африке было остановлено после того, как исследователи пришли к выводу, что они не работают. Вакцины были протестированы на 1500 добровольцах в возрасте от 18 до 40 лет в Уганде, Танзании и Южно-Африканской Республике.

Испытание, начавшееся в декабре 2020 года, было остановлено после промежуточного обзора прогресса. Ожидается, что окончательные результаты будут обнародованы в конце 2024 года. Испытания таблеток для доконтактной профилактики, которые начались одновременно с испытаниями вакцин, будут продолжены.

"Вакцинация была остановлена, поскольку анализ данных независимого комитета показал, что вероятность снижения риска заражения ВИЧ после получения вакцины очень мала или вообще отсутствует", — заявил доктор Юджин Рузагира, директор исследований Угандийского научно-исследовательского института вирусов (UVRI).

Испытания финансировались за счет гранта в размере 15 млн евро от Партнерства по клиническим испытаниям Европы и развивающихся стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2049838-ispytanie-vaktsiny-protiv-vich-ostanovleno-v-afrike/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.