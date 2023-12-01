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Вспышка сальмонеллеза из-за дыни началась в США

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Кусочки дыни в круглой тарелке
Кусочки дыни. Иллюстративное фото: Freepik

Американские врачи предупредили потребителей не покупать нарезанные дыни, которые продаются во "фруктовых стаканчиках", поскольку употребление этого фрукта может быть связано со вспышкой сальмонеллеза, передает The Washington Post.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что опросы заболевших и результаты лабораторных исследований показали, что дыни могут быть причиной вспышки сальмонеллеза.

"Мы обеспокоены этой вспышкой, потому что заболевание протекает тяжело. Более половины людей, у которых был диагностирован сальмонеллез, госпитализированы. Заболевание было обнаружено даже в детских садах", — говорится в заявлении СDC.

По данным CDC, в 34 штатах США было зарегистрировано 117 случаев сальмонеллеза. Два человека погибли. По меньшей мере, 61 человек был госпитализирован. По данным CTV News, в Канаде зарегистрировано 63 заболевания, 17 госпитализаций и одна смерть.

По данным CDC, люди с ослабленной иммунной системой, пожилые люди и маленькие дети чаще заболевают сальмонеллезом. Симптомы включают в себя лихорадку, диарею, тошноту, рвоту и боль в животе. Обычно симптомы наблюдаются в течение шести дней после употребления зараженной пищи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2048629-vspyshka-salmonelleza-iz-za-dyni-nachalas-v-ssha/

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