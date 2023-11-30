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Американские врачи заявили, что подростки стали слишком часто употреблять мелатонин

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Девушка спит
Девушка спит. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские врачи заявили, что современные родители в последние годы стали слишком часто использовать мелатонин для улучшения качества сна у детей, передает The Washington Post.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Pediatrics, регулярное использование мелатонина для улучшения сна у детей стало чрезвычайно распространенным: эту добавку употребляет почти каждый пятый подросток.

Около 6% дошкольников (от 1 до 4 лет) и 18% учащихся начальной школы (от 5 до 9 лет) получают мелатонин в качестве снотворного. Чаще всего родители выдают детям эту добавку в виде жевательных конфет, говорится в исследовании.

Результаты были основаны на информации, полученной от родителей 993 детей в возрасте от 1 до 14 лет. В своей естественной форме мелатонин представляет собой гормон, вырабатываемый в мозге и регулирующий циклы сна и бодрствования человека.

Он вырабатывается и выделяется в темное время суток, вызывая сонливость. Люди, имеющие проблемы со сном, обращаются к мелатонину в виде биологически активной добавки к пище, которую можно приобрести без рецепта.

При этом врачи Американской академии педиатрии призвали родителей обсудить проблему сна у детей с педиатрами, а не покупать сразу добавки мелатонина. В исследовании отмечается, что на сегодняшний день проведено слишком мало исследований, чтобы делать выводы о долгосрочной безопасности приема мелатонина детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2048149-amerikanskie-vrachi-zayavili-chto-podrostki-stali-slishkom-chasto-upotreblyat-melatonin/

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