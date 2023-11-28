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Массовое отравление детей в Узбекистане после приема йода: трех сотрудников Минздрава арестовали

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Врач набирает жидкость в шприц
Медик. Иллюстративное фото: Gettty Images/ Cravetiger

В Узбекистане арестованы три сотрудника Минздрава в рамках уголовного дела о массовом отравлении детей после приема препарата йода, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

Изданию в пресс-службе Верховного суда Узбекистана сообщили, что 7 ноября решением Яшнабадского районного суда заключены под стражу и помещены в следственный изолятор заместитель директора по лечебной работе в РСНПМЦ эндокринологии, главный эндокринолог Минздрава Феруза Хайдарова и заведующая лабораторией этого центра, главный детский эндокринолог Минздрава Насиба Алимова.

Позже, 16 ноября, под стражу взяли бывшую начальницу управления Минздрава по регулированию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования и координации благотворительной помощи Хилолу Ганиеву.

По информации издания, против троих врачей возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 167 (Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), пункту "а" части 2 статьи 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба), и части 1 статьи 257−1 (Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса.

Также отмечается, что замгенпрокурора попросил для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает издание, с 20 сентября во всех школах и детсадах стартовала новая программа йодизации – детям начали выдавать таблетки йода в профилактической дозе, чтобы защитить их от йододефицита. После того, как стало известно о госпитализации минимум 71 ребенка в Наманганской области, а затем появилась информация о недомогании у 450 детей, Минздрав Узбекистана с 22 сентября ввел запрет на использование отечественного препарата "Антиструмин" №100 до завершения расследования.

Издание также пишет, что на заводе Samo, где выпускается препарат, проводится проверка.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Намаганаской области Узбекистана воспитанники 9 детсадов и 2 школ отравились неизвестным веществом и попали в больницы. Есть вероятность, что дети отравились препаратами йода.

Организаторами программы йодизации являются Министерство здравоохранения, Министерство дошкольного и школьного образования при поддержке Агентства стратегических реформ при президенте, Агентства по делам молодежи, РСНПМЦ эндокринологии Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2047950-massovoe-otravlenie-detey-v-uzbekistane-posle-priema-yoda-treh-sotrudnikov-minzdrava-arestovali/

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