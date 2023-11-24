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ВОЗ запросила у Китая информацию о всплеске пневмонии среди детей

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Врач в халате
Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая подробную информацию относительно всплеска заболеваемости пневмонией среди детей. В настоящее время детские больницы по всей стране перегружены, передает Bloomberg.

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Представители ВОЗ сослались на отчеты ProMED, организации, которая отслеживает вспышки инфекционных заболеваний по всему миру. Согласно данному отчету, в Китае наблюдается вспышка заболеваемости пневмонией у детей в северных регионах. Международный орган здравоохранения запросил у Китая дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты анализов.

Эта зима станет первой для Китая, когда в стране не будут действовать строгие карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По мнению экспертов, отсутствие карантина в преддверии зимнего сезона могло особенно сильно ударить по детям.

Местные СМИ сообщают о стабильном росте случаев заражения среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. Отмечается, что бактериальная инфекция вызывает легкую простуду у детей старшего возраста и взрослых, однако дети младшего школьного возраста склонны к развитию пневмонии.

Данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний также показали, что диагностированных случаев гриппа с октября становится все больше, несмотря на то, что показатели заболеваемости продолжают снижаться после небольшого пика, наблюдавшегося летом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2047243-voz-zaprosila-u-kitaya-informatsiyu-o-vspleske-pnevmonii-sredi-detey/

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