Массовое отравление в школе в Жамбылской области: в еде нашли стафилококк
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Санэпидемиологи озвучили причину массового отравления в одной из сельских школ в Жамбылской области – в продуктах нашли бактерии стафилококка, передает сайт телеканала КТК.
Сообщается, что причиной массового отравления школьников в Жамбылской области стал стафилококк.
Столовая в сельской школе-гимназии сейчас закрыта. Там две недели назад после обеда более 60 учеников и педагогов первых и четвертых классов пожаловались на плохое самочувствие.
По данным телеканала, эксперты взяли десятки смывов и проб и выявили массу отклонений. Инфекционную палочку нашли в 12 продуктах, в том числе в плове, который подавали детям. Заражены были также хлеб, компот и мясо птицы.
Бактерию нашли и у трех сотрудников столовой. Их уже отстранили от работы.
По факту отравления полиция пока ведет следствие. Отмечается, что если специалисты определят, что в случившемся нет уголовной составляющей, поставщику грозит всего лишь штраф.
"По результатам санитарно-химических показателей: также мы отобрали 17 проб продуктов, из них шесть продуктов не соответствуют по доброкачественности. То есть органолептические показатели – вкус и запах – не свойственны данному продукту.
Если сейчас здесь брать, что нет уголовно наказуемого деяния – и привело к отравлению, да, вред причинен, то здесь 460 расчетных месячных показателей", – отметила замглавы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Салтанат Алибаева.
Источник: КТК
Напомним, 7 ноября после обеда в школьной столовой в селе Байзакского района Жамбылской области 48 человек обратились в Центральную районную больницу с признаками отравления. В основном пострадали дети в возрасте от 7 до 10 лет.
Позже в областной прокуратуре сообщили, что после инцидента санитарно-эпидемиологическая служба назначила проверку. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 304 УК, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Добавим, по данным из Большой советской энциклопедии, стафилококки – это род шаровидных бактерий. Они размножаются делением в различных плоскостях; образующиеся новые клетки остаются соединенными друг с другом и образуют скопления, похожие на гроздь винограда, но могут располагаться также поодиночке и попарно.
Стафилококки могут образовывать ряд токсических продуктов: гемолизин – растворяющий эритроциты человека, лейкоцитин – растворяющий лейкоциты, фибринолизин – растворяющий сгустки фибрина.
Эти бактерии патогенны, они вызывают нагноение ран, абсцессы, фурункулы, ангины, воспалительные заболевания кожи, септические состояния. При этом золотистые стафилококки, образующие энтеротоксин, могут быть причиной тяжелых пищевых отравлений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2046953-massovoe-otravlenie-v-shkole-v-zhambylskoy-oblasti-v-ede-obnaruzhili-stafilokokk/