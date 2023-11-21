Массовое отравление в школе в Жамбылской области: в еде нашли стафилококк

Санэпидемиологи озвучили причину массового отравления в одной из сельских школ в Жамбылской области – в продуктах нашли бактерии стафилококка, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что причиной массового отравления школьников в Жамбылской области стал стафилококк.

Столовая в сельской школе-гимназии сейчас закрыта. Там две недели назад после обеда более 60 учеников и педагогов первых и четвертых классов пожаловались на плохое самочувствие.

По данным телеканала, эксперты взяли десятки смывов и проб и выявили массу отклонений. Инфекционную палочку нашли в 12 продуктах, в том числе в плове, который подавали детям. Заражены были также хлеб, компот и мясо птицы.

Бактерию нашли и у трех сотрудников столовой. Их уже отстранили от работы.

По факту отравления полиция пока ведет следствие. Отмечается, что если специалисты определят, что в случившемся нет уголовной составляющей, поставщику грозит всего лишь штраф.

"По результатам санитарно-химических показателей: также мы отобрали 17 проб продуктов, из них шесть продуктов не соответствуют по доброкачественности. То есть органолептические показатели – вкус и запах – не свойственны данному продукту.

Если сейчас здесь брать, что нет уголовно наказуемого деяния – и привело к отравлению, да, вред причинен, то здесь 460 расчетных месячных показателей", – отметила замглавы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Салтанат Алибаева.

Источник: КТК

Напомним, 7 ноября после обеда в школьной столовой в селе Байзакского района Жамбылской области 48 человек обратились в Центральную районную больницу с признаками отравления. В основном пострадали дети в возрасте от 7 до 10 лет.

Позже в областной прокуратуре сообщили, что после инцидента санитарно-эпидемиологическая служба назначила проверку. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 304 УК, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Добавим, по данным из Большой советской энциклопедии, стафилококки – это род шаровидных бактерий. Они размножаются делением в различных плоскостях; образующиеся новые клетки остаются соединенными друг с другом и образуют скопления, похожие на гроздь винограда, но могут располагаться также поодиночке и попарно.

Стафилококки могут образовывать ряд токсических продуктов: гемолизин – растворяющий эритроциты человека, лейкоцитин – растворяющий лейкоциты, фибринолизин – растворяющий сгустки фибрина.

Эти бактерии патогенны, они вызывают нагноение ран, абсцессы, фурункулы, ангины, воспалительные заболевания кожи, септические состояния. При этом золотистые стафилококки, образующие энтеротоксин, могут быть причиной тяжелых пищевых отравлений.