Сообщение о закупке "фельдшерских рюкзаков" на 48 млрд тенге прокомментировал Минздрав

В Сети появилась информация о том, что МЗ РК якобы планирует потратить 48 млрд тенге их бюджета на закупку "фельдшерских рюкзаков". Сообщения прокомментировали в ведомстве, передает Stopfake.kz.

Как отмечают фактчекеры, в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что в Казахстане планируют потратить 48 млрд тенге из бюджета на закупку "фельдшерских рюкзаков".

Эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

"Министерство здравоохранения касательно приобретения данного мобильного диагностического оборудования сообщает, что на сегодня не рассматривается его закупка за счет бюджетных средств. Поэтому распространяемая информация о его приобретении Министерством здравоохранения не соответствует действительности и является ложной", — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось на официальном сайте Службы центральных коммуникаций, так называемый "фельдшерский рюкзак", это инновационное медицинское оборудование, позволяющее повсеместно внедрить использование телемедицинских консультаций.

Его основой является программное обеспечение, позволяющее медицинскому персоналу удаленно диагностировать пациента на месте его нахождения и передавать посредством мобильной сети интернет диагностическую информацию профильному специалисту для принятия тактики дальнейшего лечения в кратчайшие сроки.