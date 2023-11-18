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ВОЗ объявила одиночество глобальной проблемой здравоохранения

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Девушка сидит на диване со смартфоном
Одиночество. Иллюстративное фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения объявила одиночество глобальной проблемой общественного здравоохранения. По данным врачей, оно может быть так же опасно для человека, как выкуривание 15 сигарет в день, передает The Guardian.

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Эксперты ВОЗ заявили, что одиночество является глобальной угрозой здоровью людей, а главный хирург США заявил, что влияние одиночества на смертность эквивалентно курению 15 сигарет в день.

ВОЗ создала международную комиссию по этой проблеме во главе с главным хирургом США доктором Вивеком Мурти и посланником по делам молодежи Африканского союза Чидо Мпембой. В состав комиссии также входят 11 правозащитников и министров, представляющих различные правительства.

В частности, Ральф Регенвану, министр по вопросам адаптации к изменениям климата меланезийского государства Вануату, и Аюко Като, министр по вопросам одиночества и изоляции в Японии.

По данным экспертов, одиночество стало острой проблемой после пандемии COVID-19, когда экономическая и социальная активность людей снизилась. Ожидается, что комиссия будет работать в течение следующих трех лет, и будет принимать активные меры по снижению глобального уровня одиночества.

"Одиночество выходит за рамки границ и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития. Социальная изоляция не знает возраста и границ", — сказал Чидо Мпемба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2046243-voz-obyavila-odinochestvo-globalnoy-problemoy-zdravoohraneniya/

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