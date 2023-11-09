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Жители Огайо проголосовали за включение права на аборт в конституцию штата

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Женщина с насморком
Насморк. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители американского штата Огайо проголосовали за включение права на аборт в конституцию штата. Это важный шаг в свете общей ситуации с абортами, сложившейся в США, передает The Guardian.

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Доступность абортов для жительниц Огайо стала предметом споров после решения Верховного суда США в прошлом году, которое отменило конституционное право женщин на аборт. После этого решения почти 16 штатов ввели официальные запреты на аборты в медицинских учреждениях.

В Огайо вступил в силу шестинедельный запрет на аборты, который был приостановлен судом. После этого было принято решение о проведении референдума о включении права на аборты в конституцию штата.

Референдум состоялся 7 ноября. Согласно предварительным данным, более 57% избирателей поддержали включение данного права в конституцию.

Лорен Бловелт, сопредседатель организации "Объединение жителей Огайо за репродуктивные права", заявила, что право на прерывание беременности должно быть частью системы общественного здравоохранения.

Доктор Марсела Азеведо, соучредитель организации "Врачи за репродуктивные права штата Огайо", рассказала о случае, когда у беременной пациентки было обнаружено онкологическое заболевание. Женщина не могла начать лечение из-за запрета на аборты. По словам врача, женщины должны иметь уверенность в том, что они полностью владеют своими телами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2044688-zhiteli-ogayo-progolosovali-za-vklyuchenie-prava-na-abort-v-konstitutsiyu-shtata/

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