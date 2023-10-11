Италия планирует криминализировать суррогатное материнство

Италия собирается криминализовать суррогатное материнство. Жителям страны, которые стали родителями в результате обращения к суррогатным матерям, может грозить тюремное заключение, передает The Wall Street Journal.

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Суррогатное материнство запрещено на официальном уровне в Италии и во многих других европейских странах. Однако Италия хочет пойти еще дальше и объявить уголовным преступлением обращение к суррогатным матерям за пределами Италии, в том числе и в странах, где эта практика законна, например, в США. Таким образом, гражданину Италии, обратившемуся за услугой суррогатной матери в США, может грозить до двух лет тюремного заключения или штраф в размере одного миллиона евро.

Законопроект, объявляющий суррогатное материнство универсальным преступлением (то есть, человеку грозит уголовное преследование в Италии, даже если преступление совершено за границей), был принят нижней палатой итальянского парламента и находится на рассмотрении в верхней палате.

Жители Италии говорят, что последствия этого решения уже ощущаются по всей стране. Суррогатное материнство подверглось стигматизации. Многие родители, родившие детей от суррогатных матерей, боятся говорить об этом вслух.

Сторонники законопроекта утверждают, что суррогатное материнство — это форма эксплуатации женщин, которую необходимо остановить, где бы она ни происходила. По данным опроса, проведенного агентством Demos для газеты La Repubblica, общественное мнение по вопросу о том, следует ли разрешать суррогатное материнство, разделилось: 48% за и 47% против.