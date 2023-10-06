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Эзотерика
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Онкобольным детям в Казахстане планируют возмещать расходы на поездки на химиотерапию

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Ребенок в больнице
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Alexandra Pavlova / Getty Images

В Казахстане будет принят ряд дополнительных мер по совершенствованию оказания онкологической помощи гражданам, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК, соответствующий Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы подписал Алихан Смаилов. 

"Документ разработан во исполнение поручений главы государства и направлен на комплексную модернизацию онкологический службы. Это подразумевает внедрение высокоэффективной ранней диагностики, развитие специализированного лечения, паллиативной помощи и реабилитации, а также укрепление кадрового потенциала и науки. Запланированные мероприятия позволят улучшить раннюю диагностику, снизить инвалидизацию и увеличить качество жизни онкологических больных", - говорится в сообщении.

По информации правительства, в каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Наряду с этим будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам.

Также для оказания помощи жителям сельской местности планируется применять передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом. Кроме того, в рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта. В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии во всех регионах страны.

Как пояснили в правительстве, одна из основных задач Комплексного плана – обеспечение полного спектра необходимой медпомощи онкопациентам в пределах страны за счет применения современных стандартов в онкологии. Для сокращения разрыва в качестве медпомощи между Казахстаном и наиболее развитыми странами планируется переход с преобладающего в настоящее время стационарного лечения на более современные формы амбулаторной терапии. При этом детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.

Кроме того, к реализации запланированных мер, помимо центральных и местных госорганов, а также медицинских организаций, правительство планирует привлекать и неправительственные организации. С их участием будут осуществлены тематические благотворительные проекты. 

"Комплексный план был рассмотрен на заседании Республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на сумму 460,7 млрд тенге. В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (стадии III-IV) до 10%. Рост охвата пациентов лучевым лечением пациентов достигнет 53%. Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тыс. населения", - добавили в кабмине.

В правительстве отметили, что ежегодно в Казахстане отмечается прирост онкозаболеваний на 4% и в 2022 году было зарегистрировано более 39 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. На сегодняшний день на соответствующем учете состоят более 205 тыс. казахстанцев. За период реализации предыдущего Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы смертность от злокачественных новообразований в стране снизилась на 15%.

Напомним, в сентябре на заседании камбина под председательством Алихана Смаилова рассматривались вопросы повышения доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Как сообщила глава Минздрава, с этого года также реализуется пилотный Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого до конца 2025 года планируется построить 655 объектов ПМСП, модернизировать 32 многопрофильные центральные районные больницы и подготовить не менее 1100 медработников для сельского здравоохранения.

Премьер-министр подчеркнул, что за последние годы отмечается улучшение доступности медпомощи.

"Но проблемы все равно остаются. Например, население жалуется на большие очереди к узким специалистам, недостаточное количество медицинского оборудования. Есть вопросы и по лекарственному обеспечению для тех, кто стоит на учете по различным заболеваниям", – добавил он.

Между тем число онкологических заболеваний у людей в возрасте до 50 лет резко возросло во всем мире за последние три десятилетия. Так, в 2019 году в этой возрастной группе было зарегистрировано 3,26 млн случаев заболевания раком – на 79% больше, чем в 1990 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2039808-onkobolnym-detyam-v-kazahstane-planiruyut-vozmeschat-rashody-na-transport-dlya-polucheniya-himioterapii/

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