Операции на мозге с помощью ИИ могут запустить в Британии через два года

Операция на мозге с использованием искусственного интеллекта может стать реальностью в Британии в течение двух лет. По мнению нейрохирургов, такие операции будут безопасны и эффективны, передает BBC.

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В настоящее время хирурги-стажеры из Университетского колледжа Лондона обучают искусственный интеллект хирургии головного мозга. Технология ИИ направлена на то, чтобы выявлять небольшие опухоли и важные структуры, такие как кровеносные сосуды в центре мозга. Правительство заявляет, что это может быть "настоящим переломным моментом" в здравоохранении Великобритании.

Хирургия на мозге является работой, требующей высшего уровня профессиональной подготовки: отклонение на миллиметр не в ту сторону может мгновенно убить пациента. Решающее значение имеет размер гипофиза, расположенного в центре мозга. Он контролирует все гормоны организма — любые проблемы с гипофизом могут привести к слепоте.

Система искусственного интеллекта проанализировала более 200 видеороликов об операциях на гипофизе, достигнув за 10 месяцев уровня опыта, на приобретение которого хирургу понадобилось бы 10 лет.

"Даже если у хирурга очень большой опыт, ИИ поможет ему проводить операцию более эффективно, чем если бы хирург делал это самостоятельно", — говорит нейрохирург, консультант Национальной больницы неврологии и нейрохирургии Хани Маркус.

По данным ученых, через несколько лет в распоряжении британской системы здравоохранения может оказаться система искусственного интеллекта, которая "провела" больше операций, чем когда-либо мог провести один врач.

Университетский колледж Лондона (UCL) — один из 22 университетов страны, недавно получивших государственные деньги на то, чтобы "произвести революцию" в сфере здравоохранения в Великобритании.