"У нас скандала нет": Минздрав о споре с французской компанией

На брифинге в правительстве глава Минздрава прокомментировала спор с французской компанией, которая оказывала ведомству консалтинговые услуги и не получила оплату, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра здравоохранения Ажар Гиният попросили рассказать о "скандале" с компанией Conseil Sante.

"Данная французская компания действительно работала с министерством здравоохранения в рамках Всемирного банка в 2017-2018 годы – компания оказывала консалтинговую услугу. На сегодняшний день у нас скандала нет.

Представленные работы этой компании нуждаются в доработке – когда заказывается, делаются техзадания, ставятся определенные задачи поставщику услуг, и Минздрав не удовлетворен работой, сделанной этой компанией. Нужно, чтобы компания доработала. Мы нацелены решить этот вопрос на мирном уровне. Думаю, что придем к консенсусу и доработанный документ будет рассмотрен министерством", – ответила глава МЗ.

Она добавила, что компания получила предоплату – после подписания акта выполненных работ Минздрав выплатит оставшуюся оговоренную сумму.

Добавим, что Conseil Sante, согласно информации на сайте, – это консалтинговая компания, полностью ориентированная на сектор здравоохранения и выполняющая международные заказы. С момента своего основания в 1987 году компания выполнила более 350 проектов по всему миру, финансируемых в основном двусторонними и многосторонними финансовыми агентствами.

Министерство здравоохранения Казахстана, по информации на сайте ведомства, осуществляет руководство в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, обращения лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники, контроля за качеством медуслуг, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами, а также в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации.