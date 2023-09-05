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Одноразовые электронные сигареты планируют запретить во Франции

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Девушка с вейпом
Вейп. Иллюстративное фото: whitebalance.oatt / Getty Images

Одноразовые электронные сигареты планируют запретить во Франции в рамках масштабной национальной кампании по борьбе с курением. Ранее аналогичные меры были приняты в Германии, Австралии и Новой Зеландии, передает The Guardian.

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство скоро представит новый национальный план по борьбе с курением. В частности, будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты. По словам премьер-министра, именно эти сигареты становятся причиной развития вредных привычек среди французской молодежи.

Французское правительство вносит последние штрихи в свой бюджет на 2024 год, представляя более широкий план по борьбе с курением, которое, по словам Элизабет Борн, является причиной 75 тысяч смертей в год. Она также добавила, что план не предусматривает еще одного повышения налога на сигареты.

Главная забота правительства на сегодняшний день — это одноразовые сигареты, которые, по словам премьер-министра, являются "воротами к курению" для многих молодых людей.

По словам главы правительства, власти Франции сильно обеспокоены тем, что сигареты со вкусом леденцов, зефира и жевательной резинки продаются всего за 8 евро. Такая сигарета, как правило, рассчитана на 500 затяжек и ориентирована, в первую очередь, на подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2035133-odnorazovye-elektronnye-sigarety-planiruyut-zapretit-vo-frantsii/

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