"Эпидемия" СДВГ: врачи США сообщили об участившихся обращениях пациентов

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские врачи сообщили, что к ним обращаются все больше людей, которые подозревают у себя Синдром дефицита внимания и гиперактивности. По словам медработников, многие люди посмотрели видео в TikTok и решили, что у них есть данный Синдром, передает Time.

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Маргарет Сибли, профессор психиатрии и поведенческих наук в Медицинской школе Вашингтонского университета, говорит, что в последние месяцы она и ее коллеги завалены обращениями людей, которые считают, что у них есть проблемы со вниманием.

По словам эксперта, многие люди смотрят видео в TikTok, в которых перечисляются симптомы Синдрома дефицита внимания и гиперактивности, и примеряют их на себя. Кроме того, в последнее время появляется все больше исследований, говорящих о том, что у современных людей снижается уровень концентрации. Эти данные попадают в СМИ, что также усиливает беспокойство людей.

Адам Браун, содиректор Центра внимания, обучения и памяти Университета Сен-Бонавентура в Нью-Йорке, говорит, что у людей есть веские причины для беспокойства. По его мнению, невнимательность достигла уровня "эпидемии". Однако, по его словам, это легко исправить.

Профессор Маргарет Сибли подтверждает, что современный человек окружен массой отвлекающих факторов. Так, постоянная проверка уведомлений на смартфоне вызывает краткий выброс дофамина, который заставляет все чаще и чаще возвращаться к этому действию.

По словам профессора информатики Калифорнийского университета Глории Марк, чем чаще человек переключается между задачами, тем меньше его мозг склонен к концентрации. Чтобы тренировать собственное внимание, необходимо погружаться в каждый процесс и не поддаваться отвлекающим факторам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2032357-epidemiya-sdvg-vrachi-ssha-soobschili-ob-uchastivshihsya-obrascheniyah-patsientov/