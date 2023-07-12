Случаи ВИЧ в больнице Алматы: глава МЗ объяснила, почему не встретилась с заразившимися

Ажар Гиният и Асель Кенжалина. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава Минздрава в кулуарах кабмина объяснила, почему до сих пор не встретилась с пациентами одной из алматинских больниц, которые заразились ВИЧ, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что расследование данного факта все еще продолжается.

"Комиссия заканчивает работу на следующей неделе, мы все узнаем причины, пока они еще работают. Предварительные результаты... это, сами знаете, очень важный вопрос. Поэтому комиссия закончит, они подготовят полностью справку и предоставят в акимат и министерство здравоохранения официально", – пояснила Гиният.

На уточняющий вопрос журналистов министр ответила, что еще не встречалась с заразившимися ВИЧ пациентами.

"Нет (не встречалась – прим. ред.). Пока идет работа комиссии, поэтому сейчас все идет в рамках той комиссии, которая проводится.

Есть у нас закон о врачебной тайне. Закон защищает таких пациентов. Каждый, кто хочет встретиться с такими пациентами, не имеет права. Не имею права (даже как глава Минздрава – знать, кого заразили – прим. ред.). Есть врачебная тайна. Только с согласия пациентов. У них желания нет", – резюмировала глава Минздрава.

Напомним, в середине июня в центральной городской клинической больнице Алматы выявили трех зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов.

Министерство здравоохранения начало расследование по данному факту.

Вскоре ведомство сообщило, что зараженные пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ.

В Минздраве отмечали, что устанавливают круг контактных с учетом маршрута пациентов. Был произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 – отрицательный результат, остальные 174 – в работе.

Позже директор Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Марат Тукеев рассказал подробности расследования заражения пациентов. Он сообщил, что был выявлен еще один пациент, которому также установлен диагноз ВИЧ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2028316-glava-minzdrava-obyasnila-pochemu-ne-vstretilas-s-zarazivshimisya-vich-patsientami-bolnitsy-almaty/