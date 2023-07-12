Врачи: Миллиард человек по всему миру будут страдать диабетом к 2050 году

Глюкометр. Иллюстративное фото: pexels.com

Врачи прогнозируют, что к 2050 году более миллиарда человек по всему миру будут страдать диабетом. По мнению экспертов, растущий процент заболеваемости диабетом напрямую связан с распространением проблемы ожирения. Это может стать серьезной угрозой для всех систем общественного здравоохранения, передает The Washington Post.

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Согласно исследованию, опубликованному в Lancet, число людей с диабетом во всем мире, по прогнозам, увеличится более чем вдвое в течение следующих трех десятилетий и достигнет 1,3 млрд к 2050 году. Исследователи обнаружили, что 529 млн человек страдали диабетом в 2021 году.

И если сейчас данным заболеванием страдает 6% населения мира, то к 2050 году этот показатель вырастет до 10%. Выводы исследования основаны на анализе данных из более 27 тысяч источников.

Диабет— это хроническое заболевание, которое развивается, когда уровень сахара в крови человека слишком высок. В идеале организм превращает большую часть потребляемой пищи в глюкозу, а поджелудочная железа вырабатывает инсулин, гормон, необходимый для получения энергии. У людей с диабетом организм может не вырабатывать инсулин или вырабатывать его в недостаточных количествах.

Таким образом, в крови накапливается избыток глюкозы. Со временем это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, почечную недостаточность, повреждение нервов и потерю зрения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2028176-vrachi-milliard-chelovek-po-vsemu-miru-budut-stradat-diabetom-k-2050-godu/