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Руководство морга в Талдыкоргане оштрафовали на 5,5 млн тенге

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Оборудование морга
Морг. Иллюстративное фото: Holly Mahaffey Photography/Getty Images

Штраф на сумму свыше 5,5 млн тенге выписали руководству морга Талдыкоргана из-за несоблюдения санитарных норм - нарушения там выявили после резонансного видео в соцсетях, передает сайт телеканала КТК.

Негодование пользователей Сети послужило поводом для проведения проверки, отметили корреспонденты.

Однако, по их словам, сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля, нагрянувшие в учреждение с проверкой, тоже были шокированы.

Как оказалось в морге царила полнейшая антисанитария. А само здание и оборудование находились в плачевном состоянии.

Специалисты составили протокол и выписали руководству штраф, а также потребовали как можно скорее устранить все нарушения.

"Несоблюдение санитарных норм, в том числе и несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в здании. Также здание считалось очень старым. Помимо этого, канализационные трубы не соответствовали нормам. После выявления таких нарушений специалисты нашего управления выписали штраф руководству данного филиала в размере 1600 МРП (свыше 5,5 млн тенге)", - заявила пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области Алия Шагиахмет.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2027743-rukovodstvo-morga-v-taldykorgane-oshtrafovali-na-55-mln-tenge/

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