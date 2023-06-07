Пожилых пациентов с онкологией станет больше в ближайшие годы, заявили врачи

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что мир должен подготовиться к глобальному всплеску заболеваемости онкологическими заболеваниями среди пожилых людей. Подготовку нужно проводить уже сейчас, иначе системы здравоохранения могут не справиться, передает The Guardian.

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В отчете Американского общества клинической онкологии (ASCO) говорится, что с увеличением ожидаемой продолжительности жизни пожилые пациенты, больные раком, могут стать "серьезной проблемой общественного здравоохранения". Эксперты утверждают, что онкологические центры должны готовиться к "серебряному цунами".

Эндрю Чепмен, директор Онкологического центра имени Сиднея Киммела, говорит, что на сегодняшний день мир не готов к такой проблеме. Пожилой возраст является общепризнанным фактором риска развития рака, но важность включения специфических оценок пожилых людей в диагностику рака, уход и лечение недооценивалась в течение многих лет.

"Мы знаем, что рак — это болезнь, связанная со старением, и существует ряд биологических механизмов, объясняющих это. Что часто упускается из виду, так это то, что цели, желания, потребности, предпочтения и проблемы пожилых людей сильно отличаются от целей человека среднего возраста", — сказал Чепмен.

По словам Чепмена, пожилые пациенты часто отдают предпочтение сохранению независимости, а не поиску лечения. Им важно самостоятельно водить автомобиль, проводить время с семьей и заниматься хобби. Например, гольфом и садоводством. Поэтому необходимо учитывать потребности пациентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2023566-pozhilyh-patsientov-s-onkologiey-stanet-bolshe-v-blizhayshie-gody-zayavili-vrachi/