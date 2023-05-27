Ученые смогли создать антибиотик против супербактерии с помощью искусственного интеллекта

Микроскоп. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые использовали искусственный интеллект для создания нового антибиотика, способного бороться со смертельными видами супербактерий. ИИ помог сократить количество потенциальных химических ингредиентов до нескольких, которые можно было протестировать в лаборатории, передает BBC.

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Результатом исследования стало создание нового мощного антибиотика, который в настоящее время требует дополнительных испытаний, прежде чем он будет допущен к использованию. Исследователи из Канады и США говорят, что ИИ может значительно ускорить процесс создания новых лекарств. Это один из примеров того, как инструменты искусственного интеллекта могут стать революционной силой в науке и медицине.

Исследователи сосредоточились на создании антибиотика против одного из самых проблемных видов бактерий — Acinetobacter baumannii, который может инфицировать раны и вызывать пневмонию. Это одна из трех супербактерий, которые Всемирная организация здравоохранения определила как критическую угрозу. Доктор Джонатан Стоукс из Университета Макмастера описывает этот вирус как "врага общества номер один", поскольку он устойчив почти ко всем антибиотикам.

Чтобы найти новый антибиотик, исследователям сначала пришлось обучить ИИ. Они взяли тысячи лекарств, точная химическая структура которых была известна, и вручную протестировали их на Acinetobacter baumannii, чтобы увидеть, какие из них могут замедлить или убить его. Эта информация была введена в ИИ, чтобы он мог изучить химические свойства лекарств, которые могут атаковать проблемную бактерию.

Затем ИИ был представлен список из 6680 соединений, эффективность которых была неизвестна. Результаты, опубликованные в журнале Nature Chemical Biology, показали, что ИИ потребовалось полтора часа, чтобы составить окончательный список. Исследователи протестировали 240 соединений в лаборатории и обнаружили девять потенциальных антибиотиков. Один из них был невероятно мощным. Именно его ученые собираются исследовать в дальнейшем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2022181-uchenye-smogli-sozdat-antibiotik-protiv-superbakterii-s-pomoschyu-iskusstvennogo-intellekta/