Лекарства. Иллюстративное фото: pixabay.com

Чрезвычайная ситуация с дефицитом лекарств возникла в США. В стране не хватает противовирусных и обезболивающих препаратов. Другие виды препаратов также могут оказаться в дефиците в ближайшее время. Ситуация вынуждает врачей прибегать к крайним мерам в виде откладывания лечения некоторых пациентов, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно последним данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), 1450 фармацевтических продуктов, включая противовирусные и обезболивающие препараты, в настоящее время в дефиците на всей территории Штатов. Многие другие лекарства также могут закончиться в ближайшее время. Ситуация вынуждает врачей и пациентов прибегать к крайним мерам.

Из всего числа препаратов, нехватка которых наблюдается в США, 14 относятся к препаратам, которые принимают люди, имеющие онкологические заболевания. В основном, это инъекции, используемые во время химиотерапии. Когда медработники не могут получить эти препараты, пациенты вынуждены отложить лечение. Это часто может иметь негативные последствия для их здоровья.

Причиной дефицита является высокий спрос на лекарства, а также тот факт, что их назначают слишком часто. В большинстве случаев дефицит наблюдается среди препаратов-дженериков. Эти лекарства дешевле, чем оригинальные препараты, поэтому их покупают чаще и охотнее.

Большинство дженериков выпускаются небольшими заводами, которые в настоящее время испытывают сложности. Ричард Франк, старший научный сотрудник по экономическим исследованиям Брукингского института, говорит, что данная ситуация обнажает проблему недоступности оригинальных препаратов для многих американцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2021114-chrezvychaynaya-situatsiya-s-defitsitom-lekarstv-voznikla-v-ssha/