Американские врачи обеспокоены популярностью конфет с мелатонином

Детский сон. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Исследователи пришли к выводу, что жевательные конфеты с мелатонином могут иметь более высокую дозу активного вещества, чем указано на упаковке. По данным ученых, 22 из 25 жевательных резинок были неправильно маркированы и содержали больше мелатонина, чем было сказано в рекламе, передает The Washington Post.

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Многие жители США принимают жевательные конфеты с мелатонином, чтобы улучшить качество сна. Однако, согласно данным последнего исследования, такие конфеты могут содержать больше мелатонина, чем указано на упаковке. Исследователи из Кембриджского альянса здравоохранения и Университета Миссисипи протестировали 25 добавок, содержащих мелатонин, гормон, который естественным образом вырабатывается в организме и выделяется мозгом.

Исследование было проведено на фоне прошлогоднего отчета правительства о всплеске чрезмерного потребления мелатонина детьми за последнее десятилетие. Новое исследование включало в себя предупреждение для родителей о том, что употребление конфет детьми может привести к потреблению непредсказуемого количества гормона.

По данным ученых, большинство конфет содержали на 20,30 или 50% больше гормона, чем было указано на упаковке. Питер Коэн, ведущий автор исследования и адъюнкт-профессор медицины в Гарвардской медицинской школе, заявил, что многие семьи воспринимают конфеты с мелатонином как стакан молока перед сном, в то время как они являются лекарственным препаратом, бесконтрольное применение которого может иметь последствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2018335-amerikanskie-vrachi-obespokoeny-populyarnostyu-konfet-s-melatoninom/