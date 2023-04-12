Медики массово отравились во время ауызашара в Актау

Накрытый стол. Иллюстративное фото: pexels.com

Массовое отравление медиков во время ауызашара произошло в Актау. С симптомами в больницу обратились 16 человек, всего же гостями ресторана были 50 работников, передает Lada.kz.

По словам заведующей инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржановой, с симптомами отравления за медицинской помощью обратились 16 человек.

У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация - все то, что наблюдается при острой кишечной инфекции. Врачи приняли необходимые меры, ведется лечение, угрозы для жизни нет.

"В больницу обратились 16 человек, из них 10 пациентов были госпитализированы. Взяты анализы, результаты которых станут известны в течение трех-четырех дней. Большинство отравившихся медиков жалуются на боль в животе", - говорит Гульбану Нуржанова.

Терапевт, врач-пульмонолог Индира Атажанова добавила, что массовое отравление медиков произошло после ауызашара в одном из ресторанов Актау.

"В общей сложности отравились 50 человек - все они медики, у каждого из которых по 150 пациентов. Ситуация ужасная, не ожидали, что все так обойдется", - рассказала врач.

В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По данным ведомства, 10 апреля в одном из ресторанов был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего в застолье участвовали 50 человек, из них с симптомами отравления в больницу обратились 16 человек.

Ауызашар - вечерний прием пищи во время Рамазана. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. На него приглашают гостей. Как правило, во время трапезы подают мясные блюда и различные деликатесы.

В Большой медицинской энциклопедии указывается, что отравления - патологические процессы, развивающиеся вследствие воздействия на человека или животного попавших в организм веществ, способных вызвать нарушения различных физиологических функций и создать опасность для жизни. Отравления следует отличать от эндогенной (при недостаточности функции почек, печени) и инфекционной интоксикации.

Отравления являются постоянной проблемой клинической медицины, поскольку в окружающей человека среде всегда существуют химические вещества, обладающие токсическими свойствами. Однако особую актуальность эта проблема приобрела с развитием химии, особенно в цивилизованных странах мира, где значительно возросло производство новых химических веществ, широко применяемых для промышленных, сельскохозяйственных, бытовых, медицинских и других целей. Многие из них при неправильном использовании и хранении становятся причиной острых и хронических отравлений.

Острые отравления имеют преимущественно бытовой, а хронические - профессиональный характер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2016477-mediki-massovo-otravilis-vo-vremya-auyzashara-v-aktau/