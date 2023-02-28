В каких областях Казахстана чаще всего болеют онкологией, рассказали в Минздраве

Больница. Иллюстративное фото: Hou Yu/China News Service via Getty Images

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании кабмина назвала регионы, неблагополучные в плане заболеваемости онкологией, передает корреспондент NUR.KZ.

Гиният представила ранжирование регионов Казахстана по основным онкологическим показателям: заболеваемость, смертность, ранняя диагностика (0-I стадии), визуальная запущенность (III-IV стадии), 5-летняя выживаемость.

"По итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская области, где 3 из 5 показателей хуже республиканских", – сообщила она.

Позже в кулуарах кабмина главный внештатный онколог Минздрава Диляра Кайдарова сообщила, что первые места по заболеваемости онкологией в РК занимают Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. Здесь, по ее словам, чаще всего встречается рак легкого и рак молочной железы.

"За счет экологических факторов. В СКО, например, население более стабильное и более пожилое. Рост заболеваний начинается после 50 лет.

В Восточном Казахстане, это Усть-Каменогорск и Семей. Но там много предприятий. В Абайской области был полигон, там идут те наследственные заболевания, которые были заложены еще при испытании ядерного оружия.

И Алматы, за счет урбанизации. Она сейчас на пятом месте по заболеваемости раком", - резюмировала спикер.

На сайте Казахского НИИ онкологии и радиологии указано, что злокачественные новообразования (онкологические заболевания) – это заболевания, в которых изменившиеся клетки организма начинают делиться без остановки, бесконтрольно и распространяются в окружающие ткани.

При развитии рака этот упорядоченный процесс развития и деления клеток нарушается. Клетки становятся все более автономными т.е. перестают подчиняться системам регулирования в организме.

Клетки злокачественной опухоли не стареют, не умирают и размножаются с большой скоростью. Эти клетки могут делиться без остановки – так образуется опухоль.

Специалисты подчеркивают, что ранняя диагностика и своевременно начатое лечение сильно повышает шансы на успешное лечение, но даже в запущенных случаях всегда можно помочь, существенно продлить жизнь пациента.

В прошлом году в Минздраве сообщали, что по итогам 2021 года в стране был отмечен рост заболеваемости злокачественными новообразованиями на 9,8%. В 2021 году в Казахстане выявили 1932 случая рака, из них на I стадии – 49%.

В структуре онкологической заболеваемости, по данным за 2021 год, на первом месте - рак молочной железы, на втором - рак легкого, на третьем - колоректальный рак, на четвертом - рак желудка, на пятом - рак шейки матки.

В министерстве напоминали, что при подозрении на онкологию МРТ и КТ казахстанцам проводятся бесплатно. Получить направление на эти и другие виды обследований необходимо в поликлинике, к которой прикреплен пациент.

Углубленное обследование пациентов с подозрением на злокачественные новообразования с целью установления диагноза проводится в течение 15 рабочих дней с момента обращения в онкоцентр.

Лекарственное обеспечение, диагностику и лечение онкологических пациентов оплачивает государство в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2011144-v-kakih-oblastyah-kazahstana-chasche-vsego-boleyut-onkologiey-rasskazali-v-minzdrave/