Американцы стали чаще обращаться к врачам с обмороками после пандемии

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские врачи фиксируют участившееся число обращений пациентов с диагнозом, который они называют POTS. Многие путают это состояние с тревожностью, однако, по мнению врачей, POTS не связан с психологическим состоянием, передает The Washington Post.

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После пандемии COVID-19 в американских больницах растет число обращений пациентов со следующими симптомами: обмороки, нерегулярное сердцебиение и головокружение. Особенно часто с этими симптомами в больницу обращаются молодые женщины.

Врачи называют это состояние POTS, что расшифровывается как синдром постуральной ортостатической тахикардии. Это расстройство вегетативной нервной системы, которое регулирует непроизвольные функции. Такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и пищеварение.

"Когда вегетативная нервная система не функционирует должным образом, некоторые функции могут выйти из строя", — сказал Дэвид Р. Фрайс, кардиолог в Rochester Regional Health.

Известного лекарства от POTS не существует, но иногда могут помочь физиотерапия и изменения диеты. В частности, уменьшение потребления соленых продуктов.

Лорен Стайлз, президент и главный исполнительный директор Dysautonomia International, некоммерческой правозащитной группы, считает, что число людей с POTS как минимум удвоилось с начала пандемии, в то время как количество специалистов осталось прежним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2011137-amerikantsy-stali-chasche-obraschatsya-k-vracham-s-obmorokami-posle-pandemii/