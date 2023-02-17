Пожилые граждане Китая вышли на протесты против сокращения расходов на здравоохранение

Пожилой мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Пожилые жители Китая вышли на демонстрации в знак протеста против сокращения медицинских пособий. Протесты вспыхнули в Ухане, а также в северо-восточном городе Далянь, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Протестующие пытаются оказать давление на администрацию председателя Си Цзиньпина за несколько недель до ежегодного Всекитайского собрания народных представителей. Протесты впервые прошли в Ухане 8 февраля после того, как власти провинции заявили, что сокращают уровень медицинских расходов, которые пенсионеры могут потребовать от правительства. В середине этой недели пожилые люди вновь вышли на демонстрации. Они заявили, что правительство сокращает расходы именно тогда, когда они так нужны гражданам.

Как правило, подобные вопросы решаются на местном уровне и не становятся поводом для крупных демонстраций. Однако в Китае, по всей видимости, возрождается вера в силу народных протестов. В конце прошлого года тысячи молодых граждан приняли участие в акциях протеста, которые в конечном итоге вынудили правительство отменить строгие карантинные меры. Люди устали от давления эпидемиологической ситуации на национальную экономику.

Однако резкое изменение политики привело к огромной нагрузке на медицинскую систему Китая, и COVID-19 вновь быстро распространился по стране. Это привело к повышению смертности. Подавляющее большинство умерших были пожилыми людьми. Поэтому сейчас многие из них вышли на демонстрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2009659-pozhilye-grazhdane-kitaya-vyshli-na-protesty-protiv-sokrascheniya-rashodov-na-zdravoohranenie/