Какими медуслугами оказались недовольны казахстанцы
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В Фонд социального медицинского страхования с 1 января по 31 декабря 2022 года поступило 24 тыс. жалобы от казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФСМС.
Как сообщили в фонде, по сравнению с 2021 годом количество жалоб выросло на 35% (17,7 тыс. жалобы). В 2022 году было направлено 24 тыс. жалобы. Почти половина из них приходится на Алматы, Астану и Карагандинскую область.
Чаще всего граждане жалуются на:
- некачественное оказание медпомощи (32,6%);
- отказы в предоставлении медпомощи (19%);
- длительное ожидание медицинской помощи (5,8%);
- отказы в обеспечении лекарственными средствами (4,8%);
- нарушение этики и деонтологии (принципы поведения медработников при выполнении ими профессиональных обязанностей – прим. ред.) (4%);
- недостоверную информацию в информационных системах медорганизации (приписки) (3,2%).
Кроме того, как отметили в фонде, пациенты сталкиваются с грубым отношением медперсонала, неправомерным требованием статуса застрахованного на получение медпомощи, которая входит в ГОБМП.
В фонде напомнили, что по каждой жалобе проводится внеплановый мониторинг, по итогам которого применяются штрафные санкции при подтверждении нарушений. Оставить обращение в фонд можно посредством звонка на номер 1406 или через официальный сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2008209-kakimi-meduslugami-okazalis-nedovolny-kazahstantsy/