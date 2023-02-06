Какими медуслугами оказались недовольны казахстанцы

Врач. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Фонд социального медицинского страхования с 1 января по 31 декабря 2022 года поступило 24 тыс. жалобы от казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

Как сообщили в фонде, по сравнению с 2021 годом количество жалоб выросло на 35% (17,7 тыс. жалобы). В 2022 году было направлено 24 тыс. жалобы. Почти половина из них приходится на Алматы, Астану и Карагандинскую область.

Чаще всего граждане жалуются на:

некачественное оказание медпомощи (32,6%);

отказы в предоставлении медпомощи (19%);

длительное ожидание медицинской помощи (5,8%);

отказы в обеспечении лекарственными средствами (4,8%);

нарушение этики и деонтологии (принципы поведения медработников при выполнении ими профессиональных обязанностей – прим. ред.) (4%);

недостоверную информацию в информационных системах медорганизации (приписки) (3,2%).

Кроме того, как отметили в фонде, пациенты сталкиваются с грубым отношением медперсонала, неправомерным требованием статуса застрахованного на получение медпомощи, которая входит в ГОБМП.

В фонде напомнили, что по каждой жалобе проводится внеплановый мониторинг, по итогам которого применяются штрафные санкции при подтверждении нарушений. Оставить обращение в фонд можно посредством звонка на номер 1406 или через официальный сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2008209-kakimi-meduslugami-okazalis-nedovolny-kazahstantsy/