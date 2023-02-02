Алматинцы стали чаще заражаться грибком и чесоткой в примерочных

Чесотка. Иллюстративное фото: Nitcharee Sukhontapirom / Getty Images

Ростом числа случаев кожных заболеваний обеспокоены алматинские врачи-дерматологи. Медики отметили, что подхватить грибок или чесотку легко в местах скопления людей: в общественном транспорте, аквапарке и даже в магазинах одежды, сообщает сайт телеканала КТК.

Как отмечают специалисты, через одежду в магазинах легко заразиться чесоткой, ветрянкой и грибком. По словам дерматологов, заражаются такими болезнями как взрослые, так и дети.

"Люди обращаются часто с дерматофитией гладкой кожи. Где общественные места, там у нас различные заболевания, которые кожные. Встречается один из них - чесотка - часто сопровождается зудом обычно, вечерний зуд начинается. Грибковыми заболеваниями можно заразиться, гладкой кожи. Можно и чесотку заработать. Меры предосторожности: для профилактики нужно обязательно соблюдать личную гигиену", – рассказала врач-дерматолог Бибигуль Кенжебаева.

По данным медиков, в 2022 году в Алматы зарегистрировали 200 случаев. Это вдвое больше, чем в 2021-м. С начала этого года уже зафиксировано 26 фактов.

По словам корреспондентов, многих покупателей не пугают кожные заболевания - некоторые из них отправляются в секонд-хэнды ради оригинального товара из Европы.

Алматинец Денис Кряжев несколько лет закупается в секонд-хэндах. Мужчина после покупки обязательно отправляет вещи в стирку.

"Некоторые мужчины заходят, покупают футболки х/б, потому что хорошая, настоящая х/б-шка долго носится: сильно не потеешь, летом удобно. Чем возьмешь китайскую: цвет меняется после каждой стирки, бледнеет, качество ужасное. Гигиена - это дело личное каждого. Померил одежду, домой пришел, помылся, можешь постирать одежду. Никакого страха. Просто соблюдение гигиены", – пояснил он.

Владелица такого магазина, Алла Бороздина, рассказала, что вещи сортируются еще на европейских фабриках, а отпаривать товар приходится уже продавцам.

В магазинах и бутиках врачи рекомендуют быть максимально аккуратными. Дерматологи советуют покупателям не примерять вещи на голое тело. Любую одежду лучше надевать поверх своей.

Медики не отговаривают покупателей от примерки вещей в магазинах.

Они лишь советуют тщательно постирать, а затем отпарить купленную одежду, чтобы обезопасить свою кожу от инфекции.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2007698-almatintsy-stali-chasche-zarazhatsya-gribkom-i-chesotkoy-v-primerochnyh/